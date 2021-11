Ζωγραφίζοντας ένα αλυσοδεμένο κορίτσι που κραυγάζει «…but I am not for sale» (…αλλά δεν είμαι προς πώληση) η νεαρή Γεζίντι, η οποία μένει στο Κιλκίς και κατάγεται από το Ιράκ κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό της UNICEF, με θέμα «Κανένα παιδί δεν είναι προς πώληση».

Η 21 ετών Γάντα Αμί (Ghada Amee) από τη μειονότητα των Γεζίντι στο Ιράκ, πήρε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό, με 1.060 ψήφους, ανάμεσα σε 170 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Το ασπρόμαυρο έργο της, που απεικονίζει ένα αλυσοδεμένο κορίτσι σε ένα δωμάτιο, θα μετατραπεί σε αφίσες και κάρτες της UNICEF στην Ελλάδα ως μέρος της καμπάνιας της εναντίον της εμπορίας ανθρώπων.

«Ήταν ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου σε ένα πολύ σημαντικό θέμα»

Η Γάντα Αμί

«Ήταν μια ωραία ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου σε ένα πολύ σημαντικό θέμα» ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η 21 ετών ωφελούμενη του προγράμματος HELIOS του συλλόγου OMNES, που δραστηριοποιείται στο Κιλκίς. Παράλληλα, κάνει μνεία στους χιλιάδες αγνοούμενους Γεζίντι που αποτελούν θύματα παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι «κανένας δεν πρέπει να ζει κάτι τέτοιο».

Όπως εξήγησε η Αυγή Βαφείδου από την Omnes, η προσφυγοπούλα διαμένει στο Κιλκίς από το 2019, πρώτα ως αιτούμενη άσυλο στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ Ι και μετέπειτα στο ενταξιακό πρόγραμμα HELIOS. «Εργάζεται μάλιστα στο σωματείο μας από τον Απρίλιο του 2021 ως μεταφράστρια αραβικής και κουρδικής Γλώσσας. Επιπλέον, μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και Ελληνικά επιπέδου Β2», αναφέρει η κ. Βαφείδου, προσθέτοντας ωστόσο ότι η οικογένεια της νεαρής κοπέλας, με τα συνολικά οκτώ παιδιά και τη μητέρα τους, αναχωρεί την προσεχή Δευτέρα (22 Νοεμβρίου) για τη Γερμανία, για να επανενωθεί με συγγενείς. «Είμαι σίγουρη ότι η Γάντα θα διαπρέψει στη Γερμανία», λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει ότι «θα λείψει πολύ σε μας και τον σύλλογο».

Η ζωγραφιά της Γάντα Αμί

Ο σύλλογος OMNES συνεργάζεται με τη SolidarityNow, που είναι βασικός εταίρος υλοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Directorate General for Migration and Home Affairs (DG_HOME).

Πηγή φωτογραφιών: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων/OMNES