Τις τελευταίες ημέρες, οι κακές και δυσάρεστες ειδήσεις για έγκυες γυναίκες στη χώρα μας, οι οποίες νοσούν από κορονοϊό και χάνουν την ζωή τους από τον ιό ή βρίσκονται διασωληνωμένες πληθαίνουν ανησυχητικά.

Της Δήμητρας Τριανταφύλλου

Η αρχή έγινε στη Θεσσαλονίκη με μια 38χρονη έγκυο που πέθανε «χτυπημένη» από κορονοϊό, αφού νοσηλεύηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Η γυναίκα πρόλαβε και έκανε καισαρική με τους γιατρούς να παίρνουν το μωρό στην 32η εβδομάδα κύησης. Η γυναίκα είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 28 του ίδιου μήνα μετέβη στο νοσοκομείο Κατερίνης λόγω δύσπνοιας.

Στην ίδια πόλη, άλλη μια έγκυος, 35 ετών η συγκεκριμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κορονοϊό επίσης σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το παιδί της γεννήθηκε εσπευσμένα με καισαρική. Μάλιστα το βρέφος έμεινε για λίγο διασωληνωμένο και πλέον είναι καλά στην υγεία του.

Τελευταία είδηση αυτή μιας νοσηλεύτριας, έγκυος στον 6ο μήνα, η οποία βρίσκεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λάρισας. Όπως λέει στο Newsbeast ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος: «Χθες το βράδυ η υγεία της επιδεινώθηκε και από την απλή κλίνη μπήκε στη ΜΕΘ. Είναι ανεμβολίαστη και δεν είχε βγει σε αναστολή γιατί είναι σε άδεια κύησης».

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κος Γιαννάκος καταγγέλλει το εξής: «στις έγκυες, σε αυτές που θηλάζουν και σε αυτές που θέλουν/προσπαθούν να μείνουν έγκυες κάνουν ζημιά οι γιατροί τους. Πολλοί γυναικολόγοι τους προτείνουν να μην εμβολιαστούν. Τις συμβουλεύον λάθος. Καμπάνια όμως δεν υπάρχει για τις εγκύους, μόνο το δάχτυλο ξέρουν να μας κουνάνε. Παίρνουν μάλιστα τέτοιες λάθος συμβουλές και αρκετές συνάδελφοι μας υγειονομικοί».

«Σε εμβολιαστικά κέντρα λένε στις εγκύους ότι ο εμβολιασμός τους αντενδείκνυται»

Φωτίζοντας τις αιτίες του vευραλγικού αυτού προβλήματος, η Σοφία Καλανταρίδου, καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο ΕΚΠΑ,τονίζει ότι όχι απλώς υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης για τις εγκύους και τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό αλλά και επικίνδυνες συμπεριφορές γύρω από το ζήτημα. Όπως εξηγεί η ίδια στο Newsbeast: « Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα πολλοί γυναικολόγοι που λένε στις εγκύους: ”μην εμβολιάζεστε’‘. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και σε μερικά εμβολιαστικά κέντρα. Δέχομαι σχεδόν καθημερινά τηλεφωνήματα που μου αναφέρουν τέτοια περιστατικά».

Έντυπο σε εβολιαστικό κέντρο σε μεγάλο νοσοκομειο της Αττικής που δόθηκε πριν από λίγες ημέρες σε έγκυο που ήθελε να εμβολιαστεί. Στην επιλογή αντενδείξεις/προφυλάξεις συνεχίζει να υπάρχει η αναφορά: «είστε έγκυος; θηλάζετε;»

Κατά την κα Καλανταρίδου, το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι συνεχίζει να κυκλοφορεί στα εμβολιαστικά κέντρα το έντυπο που δημιουργήθηκε στην αρχή του εμβολιασμού, τότε που ακόμα οι έγκυες δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα εμβολιασμού για την COVID-19. Σύμφωνα με την ίδια, σήμερα υπάρχουν πολλά δεδομένα που έχουν δείξει ότι τα mRNA εμβόλια (Pfizer και Moderna) είναι αποτελεσματικά και ασφαλή σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης.

Όπως μας εξηγεί: «Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα εμβόλια δεν αυξάνουν τις αυτόματες αποβολές και οι αναφερόμενες παρενέργειες είναι πολύ ήπιες. Δυστυχώς, παρόλα αυτά, υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές σε εμβολιαστικά κέντρα που λένε στις έγκυες, βάση αυτού του εντύπου που δεν έχει διορθωθεί, ότι αντενδείκνυται ο εμβολιασμός σε έγκυες και θηλάζουσες. Υπάρχουν δηλαδή έγκυες που στο εμβολιαστικό κέντρο αναφέρουν ότι ο γυναικολόγος τους τις έχει συμβουλέψει να εμβολιαστούν αλλά στο εμβολιαστικό κέντρο τις αποτρέπουν βάση των οδηγιών του εντύπου. Με δύο λόγια: και οι άνθρωποι που πραγματοποιούν τους εμβολιασμούς σε αυτά τα κέντρα παραμένουν ανενημέρωτοι για τη σημαντικότητα του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα».

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στην έρευνα για τις εγκύους και τον κορονοϊό αλλά καμπάνια ενημέρωσης δεν υφίσταται

Στο δια ταύτα, κατά την κα Καλανταρίδου για το έλλειμα ενημέρωσης που υπάρχει…: «φταίμε τόσο οι γυναικολόγοι όσο και η Πολιτεία. Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει καμία καμπάνια που να ενημερώνει τις εγκύους για το τι πρέπει να πράξουν. Να τονίσω εδώ ότι από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες με κατεπείγον τρόπο προσπαθούν να πείσουν τις έγκυες να εμβολιαστούν καθώς όπως επισημαίνουν, μόνο το 3% των εγκύων έχουν εμβολιαστεί. Η 38χρονη στην Κατερίνη θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει ενημερωθεί και να έχει εμβολιαστεί, καθώς λόγω ηλικίας βρισκόταν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου».

Η γυναικολόγος Σοφία Καλανταρίδου

Το ακόμα πιο οξύμωρο της υπόθεσης είναι πως η Ελλάδα έχει συμμετάσχει σε κοινή μελέτη με Βρετανία, Αυστρία και Τουρκία, από την οποία προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα όπως ότι όσο αυξάνεται η ηλικία της εγκύου, το βάρος της αλλά και εάν διανύει το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, όλα αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου. Αν μια έγκυος με αυτά τα χαρακτηριστικά νοσήσει από COVID-19, έχει ισχυρές πιθανότητες να διασωληνωθεί ή/και να πεθάνει.

«Προσωπικά ενημέρωσα σε ανώτερο επίπεδο για την μελέτη μας και τόνισα ότι πρέπει να γίνει καμπάνια ενημέρωσης» λέει η κα Καλανταρίδου και συμπληρώνει: «Μου έδωσαν ”συγχαρητήρια’‘, μου απάντησαν ότι ”ναι πρέπει να γίνει κάτι” αλλά το θέμα δεν έχει προχωρήσει. Το να κινδυνεύουν και να χάνουν τη ζωή τους έγκυες γυναίκες στη χώρα μας είναι εξαιρετικά θλιβερό και, δυστυχώς, μια αποτυχία του συστήματος»

Σημειώνεται ότι στη μελέτη που αναφέρει η κα Καλανταρίδου είχαν συμμετάσχει 793 έγκυες με σοβαρά συμπώματα κορονοϊού SARS-CoV-2 . Από την Ελλάδα συμμετείχε η Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και μαζί με την κα Καλανταρίδου, μέλη στην ομάδα ήταν ακόμα ο ακαδημαϊκός υπότροφος Γεώργιος Παπαϊωάννου και ο γιατρός Παναγιώτης Κρόκος. Από τη Βρετανία συμμετείχαν τρία νοσοκομεία από το Λονδίνο: St George’s Hospital, St George’s University of London, University College London Hospital και King’s College London. Από την Αυστρία συμμετείχε, από τη Βιέννη, το Medical University of Vienna, και από την Τουρκία συμμετείχαν πέντε νοσοκομεία, από την Άγκυρα το Middle East Technical University και από την Κωνσταντινούπολη το American Hospital, το Koc University, το Sancaktepe Sehit Prof Dr Ilhan Varank Training and Research Hospital και το Prof Dr Cemil Tascioglu City Hospital.