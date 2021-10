Οι Σπέτσες φόρεσαν για ακόμη μία φορά τα γιορτινά τους για να υποδεχθούν το επετειακό Spetses Mini Marathon. To μεγαλύτερο multi-sport event της Ελλάδας γιόρτασε τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας, μέσα από μία μοναδική διοργάνωση που πρόσφερε σε όλους τους συμμετέχοντες μία ανεπανάληπτη αθλητική εμπειρία και τίμησε το μότο του αγώνα, «Νίκη είναι η συμμετοχή».

Από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, άνθρωποι απ’ όλες τις γωνιές τις Ελλάδας και του εξωτερικού ταξίδεψαν στις Σπέτσες για να συμμετέχουν ή να παρακολουθήσουν το 10ο Spetses Mini Marathon. Το πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού γέμισε με παλμό, με την τοπική κοινωνία, τους εθελοντές και την οργανωτική επιτροπή, να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, με σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα, για μια αξέχαστη γιορτή του αθλητισμού και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Μάλιστα, στη διοργάνωση παρευρέθηκαν αθλητές που τίμησαν τα χρώματα της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, για τους οποίους έγινε ειδική μνεία από τον Γιάννη Καποδίστρια, εκπρόσωπο της Bwin Hellas, μεγάλο χορηγό του Spetses Mini Marathon και εμπνευστή της Team Future.

Τους αγώνες του Spetses Mini Marathon παρακολούθησε η Υφυπουργός Τουρισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μάλιστα συμμετείχε στον αγώνα δρόμου των 5χλμ και συνεχάρη όλους τους αθλητές για την προσπάθεια τους καθώς και τη διοργάνωση για την μεγάλη επιτυχία που συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Γενικός Συντονιστής του ΟΑΚΑ.

Το τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου με τον καθαρισμό της παραλίας του Πόρτο Χελίου, από την ομάδα της Biotherm σε συνεργασία με τη HELMEPA και το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στην παραλία του Αγίου Μάμα ολοκληρώθηκαν οι παιδικοί κολυμβητικοί αγώνες 150μ. & 300μ. από την εταιρεία «Μπάρμπα Στάθης». Η μέρα ολοκληρώθηκε με την Blue Hour Yoga από την Αλεξάνδρα Ρίζου στην Πλατεία Ποσειδωνίου από τη Melissa.

Το Σάββατο ξεκίνησε ακόμη πιο δυναμικά, με την εκκίνηση των τριών κολυμβητικών διαδρομών με την υποστήριξη της εταιρείας Biotherm, όπου συμμετείχαν καταξιωμένοι πρωταθλητές όπως ο Στέφανος Δημητριάδης της Herbalife Nutrition Team, ο Γιάννης Δρυμωνάκος της Team Garmin Greece, ο Δημήτρης Κουλούρης και ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου από την ομάδα του Arla Protein και ο Νίκος Κυριαζόπουλος από την Melissa Pasta Team να διακρίνονται.

Στη συνέχεια η δράση μεταφέρθηκε στην πλατεία Ποσειδωνίου και στον παιδικό δρομικό αγώνα των 500Μ (My First Spetses Mini Marathon), όπου οι λιλιπούτειοι δρομείς της Babyderm διασκέδασαν με την καρδιά τους. Το απόγευμα τις ίδιας ημέρας το ενδιαφέρον κέντρισε ο αγώνας δρόμου των 10χλμ, ο οποίος παραδοσιακά συγκεντρώνει έντονο συναγωνισμό και το πάθος περισσεύει. Νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Διαλεκτός, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν μεταξύ άλλων οι Νίκος Τσίκουρας από τη Herbalife Nutrition Team, ο Βασίλης Καρατζίβας από την ομάδα του Μπαρμπα Στάθη, ο Θάνος Δημάκης και η Στέλλα Αλεξανδρίδου από το Arla Protein Team και οι Νάντια Συντζανάκη, Σταύρος Ανδρέου και Γιώργος Ρουκλιώτης από την Volkswagen Team.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η Κυριακή ξημέρωσε με χιλιάδες δρομείς να στέκονται στη γραμμή εκκίνησης για τους αγώνες δρόμου των 25 χλμ. και των 5 χλμ. Τελικά, στο Garmin Run Series των 5χλμ η πρώτη και η δεύτερη θέση στο βάθρο ήταν υπόθεση της Team Garmin Greece, με την Αναστασία Μαρινάκου να τερματίζει πρώτη για μία ακόμη χρονιά και την Ανθή Κυριακοπούλου να ακολουθεί. Στον πολύ απαιτητικό αγώνα των 25χλμ την πρώτη θέση κατέλαβε ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος από την ομάδα του Arla Protein ενώ την πρώτη θέση στις γυναίκες κατέλαβε η Μαρία Μαλάι με την ομάδα της Volkswagen Greece.

Η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «10 χρόνια Spetses Mini Marathon! «Νίκη είναι η συμμετοχή» και αυτό απέδειξαν οι χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε ηλικίας που έτρεξαν, κολύμπησαν και απόλαυσαν το πανέμορφο νησί των Σπετσών σε μια άψογη διοργάνωση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες δράσεις με κατάρτιση στρατηγικής για τον αθλητικό τουρισμό και την προβολή των διοργανώσεων που προωθούν την τουριστική προβολή των μοναδικών προορισμών της χώρας μας.»

Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Δρ. Μαρίνα – Λύδα Κουταρέλλη δήλωσε: «Για μία ακόμη χρονιά το κορυφαίο multi-sport event της χώρας, το Spetses Mini Marathon επιβεβαίωσε τη φήμη και την αξία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του αγώνα, τους κατοίκους του νησιού, το Δήμο Σπετσών, τους εθελοντές αλλά και τους χορηγούς για την εξαιρετική βοήθειά τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά!»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σπετσών Παναγιώτης Λυράκης, δήλωσε: «Το Spetses Mini Marathon είναι σημείο αναφοράς για το νησί μας και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη φετινή του επιτυχία!»

Την διοργάνωση του Spetses mini Marathon στήριξαν:

Μέγας Χορηγός του Spetses Mini Marathon ήταν η Entain plc με το brand bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes. Στο Spetses Mini Marathon συμμετείχαν ενεργά και οι αθλητές της bwin – μέλη του προγράμματος «Τeam Future : Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά Ελλήνων Ολυμπιονικών», που αποτελείται από 18 νεαρούς ταλαντούχους αθλητές Ολυμπιακών αγωνισμάτων.

Το Arla PROTEIN, μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε ώστε να βρεθεί στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η HERBALIFE NUTRITION, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο της διατροφής.

Η Melissa, που είναι σταθερά 10 χρόνια χορηγός του Spetses mini Marathon, με τα ζυμαρικά Melissa με λαχανικά, μια ακόμα καινοτομία της Melissa, φτιαγμένα μόνο από σιμιγδάλι σκληρού σιταριού & πολτό φρέσκων λαχανικών, ιδανικά για μια ισορροπημένη διατροφή. Beauty Partner ήταν η εταιρεία Biotherm, επίσης σταθερός χορηγός του Spetses mini Marathon, που φρόντισε για την αντιηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- προϊόντα. H σύνθεσή τους περιέχει την ευεργετική δύναμη του μοναδικού συστατικού Life Plankton™, που αναβλύζει στα Γαλλικά Πυρηναία Όρη.

Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, ήταν ο Timing Sponsor της διοργάνωσης, ενώ χορηγός αθλητικού υλικού ήταν η UNDER ARMOUR, κορυφαίο brand αθλητικού εξοπλισμού και ρουχισμού επιδόσεων, που παρουσίασε για πρώτη φορά στο δρομικό κοινό το νέο και πολυαναμενόμενο μοντέλο CLONE. H KOSMOCAR, Official Mobility Partner, φρόντισε για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση της διοργάνωσης, ενώ έφερε στο car-free νησί των Σπετσών το μέλλον της αυτοκίνησης με τα δύο υπερσύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα της Volkswagen: το ID.3 και το ID.4, το παγκόσμιο αυτοκίνητο της χρονιάς 2021. Παράλληλα, παρουσίασε τα e-Bikes της Kosmoride, που μαγνήτισαν το ενδιαφέρον του κόσμου, που έσπευσε να κάνει ένα test-ride στο νησί.

Η BIC®, κορυφαία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των γραφικών, αναπτήρων, ξυριστικών και καλσόν και αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως. Η INTERMED, βιομηχανία του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, που στήριξε τον αγώνα με τα κορυφαία αντισηπτικά της Reval hand gel. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, που φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΑΛΒΑΣ, το αγαπημένο σνακ υψηλής διατροφικής αξίας που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε όλους, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ με τα αγαπημένα προϊόντα της ελληνικής οικογένειας που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νοστιμιά και τη θρεπτικότητά τους και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της και Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο GU Energy με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.

O Όμιλος ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ, έδωσε και φέτος για τέταρτη συνεχή χρονιά το παρών, προσφέροντας σημαντική ιατρική υποστήριξη, με την υπερσύγχρονη και άρτια εξοπλισμένη κινητή μονάδα, την αποστολή εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών και το πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο.

Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν το πολυτελές ξενοδοχείο Nikki Beach Resort & Spa Pοrto Heli, καθώς και οι κινηματογράφοι Village Cinemas, που πλαισίωσαν τον αγώνα με την συμμετοχή των πρωταγωνιστών της ταινίας “The Black Bachelor” (The Bachelor 4).

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η INNEWS και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media & το HELLO.