Εάν ανήκετε στην πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν μπορούν να ξυπνήσουν χωρίς να πιουν καφέ, πιθανότατα δεν μπορείτε να περάσετε τη μέρα χωρίς τουλάχιστον ένα φλιτζάνι. Είτε τον απολαμβάνετε ζεστό ή παγωμένο, είτε σκέτο ή με ζάχαρη ή κρέμα, ο καφές είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δώσετε στον εαυτό σας ενέργεια.

Πιθανότατα γνωρίζετε ήδη για τις κύριες παρενέργειες του καφέ, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν περίσσεια ενέργεια, νευρικότητα και άγχος, ανάλογα με το πόσο πίνετε και το επίπεδο ανοχής σας. Ωστόσο, σύμφωνα με το healthdigest.com υπάρχουν μερικές άλλες επιδράσεις του καφέ για τις οποίες μπορεί να μην είχατε ακούσει στο παρελθόν και, μάλιστα, μπορεί να σας εκπλήξουν ευχάριστα.

Ποια τα οφέλη του καφέ για τον οργανισμό

Σύμφωνα με το Eat This, Not That!, πίνοντας καφέ κάθε μέρα μπορεί να συμβάλλετε στην αύξηση της διάρκειας της ζωής σας. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι που έπιναν καφέ κάθε μέρα (ένα έως πέντε φλιτζάνια) είχαν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο από εκείνους που έπιναν λίγο ή καθόλου καφέ. Οι ερευνητές, μάλιστα, ανέφεραν ότι η κατανάλωση ενός έως τριών φλιτζανιών καφέ την ημέρα σχετίζεται με μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 15%. Πιστεύεται, δε, ότι τα αντιοξειδωτικά, η καφεΐνη και άλλες ενώσεις στον καφέ μπορούν να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή υγεία και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αναφέρει το healthdigest.com.

Σύμφωνα με το Health, η κατανάλωση καφέ μπορεί να σχετίζεται και με τη νευρολογική υγεία. Μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences διαπίστωσε ότι η εικοσανοϋλ-5-υδροξυτρυπταμίνη (EHT), ένα λιπαρό οξύ που βρίσκεται στην επικάλυψη των κόκκων του καφέ, προστατεύει τα ποντίκια από ασθένειες. Σε συνδυασμό με την καφεΐνη, η οποία βρίσκεται στον καφέ, η EHT αποδείχθηκε ότι μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου του Πάρκινσον και άνοιας του σώματος Lewy.

Επιπλέον, το Healthline, αναφέρει ότι ο καφές μπορεί να σας προστατεύσει από την ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ και να σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε την κατάθλιψη. Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη συγκέντρωση, βοηθά στην καύση λίπους, βελτιώνει τη φυσική απόδοση, μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και προστατεύει το συκώτι. Είναι επίσης γεμάτο με αντιοξειδωτικά και άλλα θρεπτικά συστατικά όπως ριβοφλαβίνη, μαγγάνιο, κάλιο, μαγνήσιο και νιασίνη.