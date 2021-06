«Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη»: Το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας από τα My market, που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, πραγματοποίησε ήδη το πρώτο του «ταξίδι» σε 4 μεγάλες πόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Πρώτος σταθμός του ταξιδιού τα Τρίκαλα τη Δευτέρα 7 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο της πόλης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Ακολούθησαν, η Καρδίτσα, η Λάρισα και ο Βόλος!

Το πρόγραμμα “Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη” εστιάζει στη χρήση των ποδηλάτων μέσα στις πόλεις και στην υποστήριξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, και ταξιδεύει σε 19 πόλεις της Ελλάδας. Στις 21,22 και 23 Ιουνίου το πρόγραμμα θα ταξιδέψει στο Ναύπλιο, την Τρίπολη και την Καλαμάτα αντίστοιχα, ενώ στις 7 Ιουλίου θα βρίσκεται στο νησί της Ρόδου. Ακολουθούν: Μυτιλήνη, Χίος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ναύπακτος, Μέγαρα και αρκετές δράσεις στην Αττική.

Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον για το ποδήλατο, να λυθούν απλές, καθημερινές απορίες σχετικά με την επιλογή ποδηλάτου, την ασφάλεια στις πόλεις, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς το ποδήλατο, ως το πιο φιλικό μέσο μετακίνησης!

Κατά τη διάρκεια της κάθε δράσης “μικροί ποδηλάτες”4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, είχαν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν το πρώτο τους δίπλωμα – το Δίπλωμα Ποδηλάτου! από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Παράλληλα, οι πολίτες έκανανtest drive με διαφορετικά ποδήλατα, συμβατικά και ηλεκτρικά.

Την ενέργεια υλοποιούν τα My market και συνεργάτες του οργανισμού “Πόλεις για Ποδήλατο”, με τη συνεργασία και την τεχνογνωσία της European Cyclists Federation.

Τα My market πρόσφατα έλαβαν την πιστοποίηση "Επιχείρηση φιλική προς το ποδήλατο" και αναπτύσσουν το πρώτο "Φιλικό προς το ποδήλατο" δίκτυο στην Ελλάδα!