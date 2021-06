Η Havaianas είναι ένα δημοκρατικό brand, που εκφράζει την ισότητα και την αισιοδοξία. Από το ξεκίνημά της, δημιούργησε ένα προϊόν που πλέον βρίσκεται στα πόδια όλων των Βραζιλιάνων, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, και αποτελεί μια ιδιαίτερα αγαπητή επιλογή υπόδησης για κάθε άνθρωπο.

Σήμερα, σχεδόν 60 χρόνια μετά τη δημιουργία του, το brand έχει φορεθεί από όλους, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού και είναι ευρέως γνωστό για το χρώμα που προσφέρει στον κόσμο με κάθε ζευγάρι Havaianas.

Μέσω της συνεργασίας με το κίνημα “All Out”, η Havaianas δημιουργεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονία μια συλλογή Pride με σκοπό να γιορτάσει για όλα όσα αντιπροσωπεύει και να υποστηρίξει ενεργά κάθε είδους αγάπη.

Το 7% των εσόδων από την πώληση κάθε ζεύγους της συλλογής Pride της Havaianas θα δωρίζεται στο κίνημα All Out, με οικονομική δέσμευση προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Havaianas παρουσίασε την πρώτη της συλλογή στα χρώματα του ουράνιου τόξου, ενθαρρύνοντας τον διάλογο, την κοινωνική ένταξη και την ενδυνάμωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Από την περσινή χρονιά μέχρι φέτος, χάρη σε αυτά τα έσοδα, το All Out ήταν σε θέση να υλοποιήσει δράσεις προς υποστήριξη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ σε χώρες όπως: Βραζιλία, Πολωνία, Βενεζουέλα, Μεξικό, Γερμανία και Λίβανο.

Φέτος η συλλογή έχει επεκταθεί και διαθέτει πέντε διαφορετικά μοντέλα σαγιονάρες, ένα αστραφτερό τσαντάκι, ένα μπρελόκ και ένα ζευγάρι κάλτσες που θα είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα havaianas-store.com

στο δίκτυο καταστημάτων Havaianas και σε επιλεγμένα καταστήματα από τον Ιούνιο.

Σχετικά με το κίνημα All Out: Το All Out είναι ένα παγκόσμιο κίνημα για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ που κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους με σκοπό να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου κανένας άνθρωπος δεν θα είναι αναγκασμένος να θυσιάζει την οικογένεια, την ελευθερία, την ασφάλεια ή την αξιοπρέπειά του εξαιτίας αυτού που αγαπά. Μάθετε περισσότερα για το έργο του κινήματος εδώ: allout.org

H νέα συλλογή Pride θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο :

havaianas-store.com

Social Media:

Facebook

Instagram