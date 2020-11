ΕΟΔΥ: 2.422 κρούσματα σήμερα 17/11 – 63 νέοι θάνατοι και 443 διασωληνωμένοι

Τα κρούσματα σήμερα 17/11 είναι 2.422 ενώ το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 63 νέοι θάνατοι. Οι διασωληνωμένοι φτάνουν τους 443, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Από τα νέα κρούσματα, μόλις τα 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 78.825.

443 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 392 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 1.228 θανάτους συνολικά στη χώρα.

Ενδείξεις ότι στοματικό διάλυμα μπορεί να σκοτώσει τον κορονοϊό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

«Υποσχόμενες ενδείξεις» ότι στοματικά διαλύματα που έχουν τουλάχιστον 0,07% χλωριούχο κετυλπυριδίνιο μπορούν να σκοτώσουν τον κορονοϊό κομίζει μια νέα μελέτη. Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ λέει πως το στοματικό διάλυμα σκότωσε τον ιό μέσα σε 30 δευτερόλεπτα σε εργαστηριακές συνθήκες.

Οι ερευνητές έκαναν τις δοκιμές στα εργαστήρια του πανεπιστημίου, αναδημιουργώντας τις συνήθεις συνθήκες που επικρατούν στο στόμα του ανθρώπου. Και πειραματίστηκαν με στοματικά διαλύματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η μελέτη, με τίτλο «The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro», δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα σε κάποιο περιοδικό, έρχεται ωστόσο να επιβεβαιώσει μελέτη μόλις της προηγούμενης βδομάδας που κατέληξε σε αντίστοιχα αποτελέσματα.

Κλινική δοκιμή θα αναλάβει να ελέγξει τώρα πόσο αποτελεσματικά είναι τα στοματικά διαλύματα στο να περιορίσουν το ιικό φορτίο του κορονοϊού στο σάλιο ασθενών που νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κάρντιφ.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευτούν στις αρχές του 2021. Ο καθηγητής David Thomas του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ εμφανίζεται πάντως αισιόδοξος.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο PA, τα δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά, χρειάζονται ωστόσο κλινικές δοκιμές για να αποδειχθεί το εύρημα.

«Πρέπει να καταλάβουμε αν η δράση των στοματικών διαλυμάτων της αγοράς στον ιό της Covid-19 που επιτεύχθηκε στο εργαστήριο μπορεί να αναπαραχθεί σε ασθενείς»

Τα προϊόντα που επιστρέφουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε πως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να πωλούν προϊόντα που προστατεύουν από το κρύο. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η άδεια θα δοθεί κατ΄εξαίρεση προκειμένου οι πολίτες να προμηθευτούν τα απαραίτητα προϊόντα.

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων για το lockdown είχε απαγορέψει την πώληση διαρκών αγαθών -όπως ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, παιχνίδια και βιβλία- από τα σούπερ μάρκετ, για όσο διάστημα είναι κλειστά τα εμπορικά καταστήματα με σκοπό να μην δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Blue Sky, ανέφερε ότι λόγω της πρόβλεψης της ΕΜΥ για ψύχος τις επόμενες ημέρες, θα δοθεί κατ΄εξαίρεση η άδεια να πωλούνται προϊόντα στα σούπερ μάρκετ που προστατεύουν από το κρύο.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε: «Θα βγει σε ΦΕΚ, εν όψει του επερχόμενου ψύχους που έχει προβλέψει η ΕΜΥ για τις επόμενες τρεις μέρες, θα επιτρέψουμε να πωλούν κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά σώματα κ.α. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο να κρυώνει».

Μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στην κυβέρνηση υπάρχει αγωνία για να ανοίξουν τα καταστήματα στις γιορτές, ωστόσο για να γίνει αυτό θα πρέπει: «πρέπει να περιοριστεί η καραντίνα. Αν ελεγχθεί η πανδημία, τότε θα επιβιώσει το εμπόριο. Σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο: Καρέ – καρέ τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας – Τραυματίες, προσαγωγές και βροχή χημικών

Πολυτεχνείο: Ένταση και προσαγωγές σε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Το λουλούδι που άφησε στο Πολυτεχνείο τής κόστισε 300 ευρώ

Σύψας: Κυλιόμενα lockdown ως την άνοιξη

Συγκλονίζει ο Διευθυντής ΜΕΘ του Παπανικολάου: Μόλις χάσαμε έναν ασθενή – Κάθε μισή ώρα χάνουμε έναν άνθρωπο

ΟΔΟΣ: Η νέα ομάδα της ΕΛΑΣ που αναλαμβάνει τον έλεγχο των συναθροίσεων

Μισέλ Ομπάμα: Έβαλα στην άκρη τον θυμό μου και καλωσόρισα τη Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Άλμπερτ Μπουρλά: Θα είναι θαυμάσιο αν ένας Έλληνας και ένας Τούρκος σώσουν τον κόσμο