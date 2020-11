Ερωτικό σκάνδαλο με παντρεμένο πάστορα που βάφτισε τον Τζάστιν Μπίμπερ – «Ήταν το ναρκωτικό μου», λέει η ερωμένη του

Ο πάστορας των celebrities, Σαρλ Λεντζ, εμπλέκεται σε ερωτικό σκάνδαλο και η ερωμένη του εξομολογείται την παράνομη σχέση τους. Η 34χρονη καλλονή παλαιστινιακής δήλωσε πως αυτή η σχέση ήταν το ναρκωτικό της.

Όπως αναφέρει η New York Post ο 42χρονος παντρεμένος πάστορας με τρία παιδιά, ο οποίος καθοδηγεί μεγάλες διασημότητες και έχει βαφτίσει τον Τζάστιν Μπίμπερ, έγινε πρωταγωνιστής ενός ερωτικού σκανδάλου.

«Ήμουν άπιστος στο γάμο μου. Αυτή η αποτυχία είναι δικιά μου και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο instagram ο πάστορας.

Η φερόμενη ερωμένη του διάσημου πάστορα μίλησε στη New York Post αποκαλύπτοντας τα πάντα για την παράνομη σχέση. «Είμαι εδώ για να πω την αλήθεια», δήλωσε η 34χρονη καλλονή σχεδιάστρια μόδας Ρανίν.

Η παλαιστινιακή καταγωγής σχεδιάστρια γνώρισε τον πάστορα τον Μάιο, μέσα στην καραντίνα, όταν είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της σε ένα πάρκο.

«Του έλεγα τα πάντα», είπε η 34χρονη προσθέτοντας «νόμιζα ότι είναι ανύπαντρος, ήταν όμορφος άντρας, γιατί όχι;»

Οι δυο τους αντάλλαξαν τηλέφωνα, όμως η Ρανίν είδε πως ο πάστορας αποθήκευσε τον αριθμό της στις σημειώσεις και όχι στις επαφές του κινητού του, κάτι που το θεώρησε ύποπτο.

Ο πάστορας με τη σχεδιάστρια συναντήθηκαν και τον ρώτησε αν είναι παντρεμένος, με τον 42χρονο να απαντάει θετικά. Η Ράνιν, είναι μουσουλμάνα αλλά δηλώνει «ανοιχτή» και σε άλλες θρησκείες.

Celebrity pastor Carl Lentz's alleged mistress tells all: 'I was a drug to him' https://t.co/Zfu9D1HDOm pic.twitter.com/UFMWYdJ1zI

— New York Post (@nypost) November 11, 2020