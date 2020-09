Severe Weather: «Εξαιρετικά επικίνδυνος ο “Ιανός” που θα “χτυπήσει” την Ελλάδα»

Ανήσυχοι φαίνεται πως είναι Ευρωπαίοι μετεωρολόγοι με τον κυκλώνα «Ιανό» ο οποίος ανεβαίνει από το Λιβυκό Πέλαγος προς το κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος, στην περιοχή ανάμεσα στα νησιά του Ιονιού και τη Δυτική Πελοπόνησσο.

Μετεωρολογικοί σταθμοί αλλά και ιστοσελίδες οι οποίες ασχολούνται με το θέμα τοποθετούν τόσο τη Ζάκυνθο όσο και την Κέρκυρα ιδιαίτερα κοντά στο «μάτι» του κυκλώνα «Ιανός».

Το ιταλικό meteored αναφέρει πως ο «Ιανός» θα περάσει νότια από την Κέρκυρα και το νησί θα υποφέρει από ισχυρότατους ανέμους οι οποίοι ενδέχεται να έχουν ταχύτητα μέχρι και 150 km/h.

Από τη μεριά του το Severe Weather τονίζει πως ο «Ιανός» μπορεί να μετατραπεί σε έναν από τους ισχυρότερους μεσογειακούς κυκλώνες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία.

Επίσης το Severe Weather σημειώνει ότι οι άνεμοι μπορούν να φτάσουν σε ένταση κατηγορίας τυφώνα 1 καθώς οι μέγιστες ριπές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 200 km/h ενώ χαρακτηρίζει τον «Ιανό» ως «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Extremely dangerous #medicane #Ianos will strike into Greece tonight into Friday morning. Ianos could become one of the strongest Mediterranean tropical-like cyclones on record! Destructive winds and life-threatening flash floods are expected. https://t.co/OHtld27mTM

Recent satellite imagery shows the distinct eye now to #medicane named #Ianos in the Mediterranean, some model outputs suggest a risk for 200kmh winds out at sea before landfall to #Greece, islands such as Zante & Kefalonia could be close to the eye on arrival! #extremeweather pic.twitter.com/CLEZXcE0j0

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 17, 2020