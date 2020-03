Νέο μήνυμα της κυβέρνησης στους μετανάστες: Κανείς δεν μπορεί να διασχίσει τα ελληνικά σύνορα

Όπως ενημερώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου το μήνυμα που μεταδίδεται στα κινητά όσων πλησιάζουν τα σύνορα από την Ελληνική Κυβέρνηση είναι το εξής:

«No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading».

Μετάφραση: «Κανείς δεν μπορεί να περάσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται πραγματικά να εισέλθουν. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι πρόκειται για διαφοροποίηση από το προηγούμενο μήνυμα και πως έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή.