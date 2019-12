Οι πιο όμορφες ιδέες για να στολίσετε το τραπέζι των Χριστουγέννων με αλεξανδρινά

Τα τραπέζια με την οικογένεια και τους φίλους είναι must την περίοδο των γιορτών. Προσθέστε μία εορταστική νότα στη διακόσμηση του χώρου με μία όμορφη σύνθεση με αλεξανδρινό. Πώς; Δεν έχετε παρά να επιλέξετε την αγαπημένη σας ιδέα από τις παρακάτω εναλλακτικές!

Trend alert: Λευκό

Ονειρεύεστε λευκά Χριστούγεννα; Το λευκό, το χρώμα του χιονιού, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές το χειμώνα. Δημιουργήστε τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις για τραπέζι σας, με λευκά ή μπεζ αλεξανδρινά και καταπλήξτε.

Με το αλεξανδρινό να πρωταγωνιστεί, το γιορτινό τραπέζι θα λάμψει με πολύ λίγο κόπο! Βάλτε μία σειρά από γλάστρες με αλεξανδρινό σε διαφορετικές αποχρώσεις του λευκού και του μπεζ στο κέντρο του τραπεζιού και διακοσμήστε τις με λευκά και χάλκινα διακοσμητικά. Και αυτό ήταν!

Less is more. Αυτός ο κανόνας πέρα από την καθημερινή ζωή, βρίσκει εφαρμογή και στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Τι πιο όμορφο από μερικά φρέσκα λευκά και μπεζ αλεξανδρινά στις γλάστρες τους ή τυλιγμένες με απλό χαρτί περιτυλίγματος; Χαρίστε χριστουγεννιάτικη διάθεση στο τραπέζι σας με τον πιο απλό και ανεπιτήδευτο τρόπο.

Μοντέρνο και στυλάτο παστέλ στεφάνι

Χαριτωμένα και ρομαντικά, οι παστέλ αποχρώσεις αποτελούν ακόμα μία τάση της φετινής χριστουγεννιάτικης σεζόν, όπως ακριβώς και τα στεφάνια, που βρίσκονται παντού την περίοδο των Χριστουγέννων. Για να φτιάξετε τη δική σας σύνθεση, κολλήστε μεταξύ τους πολλές διαφορετικές μπάλες σε παστέλ αποχρώσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να κολλήσετε τις μπάλες πάνω σε ένα στεφάνι και να διακοσμήσετε τα κενά με πράσινα φύλλα. Για πιο λουλουδένιο αποτέλεσμα, αφαιρέστε τα καπάκια από μερικές μπάλες, προσθέστε νερό και βάλτε μέσα κομμένα αλεξανδρινά. Με λίγα κλαδιά πεύκου και τέσσερα κεριά, η χριστουγεννιάτικη σύνθεσή σας είναι έτοιμη. Tip! Μπορείτε να βρείτε τις κατάλληλες γι’ αυτή τη σύνθεση παστέλ αποχρώσεις αλεξανδρινού σε μεγάλα φυτώρια.

Χριστουγεννιάτικο παραμύθι

Για πολλούς τα Χριστούγεννα ξυπνούν όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια, όταν οι γιορτές ήταν συνυφασμένες με παραμύθια και ιστορίες. Ταυτίζεστε; Αν ναι, τότε θα λατρέψετε αυτή την ιδέα διακόσμησης. Κατεβάστε το ξύλινο παιδικό τρενάκι από τη σοφίτα, ξεσκονίστε το και τοποθετήστε το στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Προσθέστε φιγούρες ζώων και μικροσκοπικά έλατα με λευκές κορυφές για να δημιουργήσετε μία όμορφη, χειμερινή ατμόσφαιρα, ενώ τα μικρά κεριά, ιδανικά σε σχήμα δέντρου, και τα κατακόκκινα αλεξανδρινά σε διαφορετικά μεγέθη θα δώσουν την γιορτινή πινελιά που θέλετε. Έτοιμοι για τα Χριστούγεννα!

Για τους λάτρεις της παράδοσης

Ένα στεφάνι για όσους αγαπούν τα κλασικά σχέδια για τα Χριστούγεννα: Βάλτε δύο μικρά σφουγγάρια ανθοκομικής σε ένα ψάθινο καλάθι και πάνω τους στερεώστε απλές βάσεις για κηροπήγια. Προσθέστε μίνι αλεξανδρινά και διακοσμήστε τα κενά με βρύα, μούρα και στολίδια. Tip: Διαλέξτε αλεξανδρινά που θα έχουν φουντωτά φύλλα, που θα κάνουν ακόμη και το πιο απλό στεφάνι να δείχνει πιο πλούσιο και γεμάτο.

Christmas wonderland

Αυτή η πανέμορφη επιτραπέζια σύνθεση, εμπνευσμένη από το Christmas Wonderland, θα εντυπωσιάσει σίγουρα τους καλεσμένους σας! Φτιάξτε ένα «ράνερ» για το τραπέζι με φρεσκοκομμένα κλαδιά πεύκου, κεριά και μικρές γλάστρες με αλεξανδρινά σε διαφορετικά χρώματα και προσθέστε διάφορα στολίδια και διακοσμητικά. Tip: Προσθέστε μερικά κλαδιά ευκάλυπτου, για να προσδώσετε μια ιδιαίτερη νότα στη διακόσμησή σας.

Τα μίνι αλεξανδρινά χαρίζουν λάμψη σε κάθε τραπέζι. Φέτος, η τάση είναι να συνδυάζετε ροζ, φούξια και λευκά αλεξανδρινά για ακόμη πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ταιριάξτε επίσης όμορφα, χριστουγεννιάτικα στολίδια σε παστέλ χρώματα και μεταλλικές υφές.

Για τους πιο προχωρημένους

Οι πιο πεπειραμένοι στις χειροτεχνίες θα λατρέψουν αυτή την ιδέα: Ένα μεγάλο κλαδί πεύκου διακοσμείται γιορτινά και κρέμεται πάνω από το τραπέζι. Tο τραπέζι στολίζουν αλεξανδρινά σε διαφορετικά μεγέθη, είτε σε γλάστρες είτε κομμένα και τοποθετημένα πάνω στο κάθε σερβίτσιο. Tip: Για ένα άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα επιλέξτε αλεξανδρινά σε κοντινές αποχρώσεις.

Το λουλούδι αυτό αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις επιτραπέζιες διακοσμήσεις των γιορτών. Μπορείτε να καλύψετε τους μικρούς σωλήνες νερού, που λειτουργούν ως βάζα για το αλεξανδρινό, με την πετσέτα. Tip: Συνδυάστε τις παστέλ αποχρώσεις του βερικοκί και του σομόν με το έντονο μωβ για ένα αποτέλεσμα που θα εκπλήξει ευχάριστα τους καλεσμένους σας.

Σαν στο σπίτι σας

Δημιουργήστε ένα cozy σκηνικό με φυσικά υλικά και χρώματα που αλληλοσυμπληρώνονται και κάντε τους καλεσμένους σας να αισθανθούν σαν στο σπίτι τους! Ξύλινα και κεραμικά σερβίτσια, αστραφτερά χρυσά μαχαιροπήρουνα, κουκουνάρια, και λευκά και μπεζ αλεξανδρινά δίνουν αμέσως μια «σπιτική» διάθεση στο τραπέζι σας. Μια μικρή, αλλά όμορφη λεπτομέρεια: Κόψτε ένα μίνι λευκό αλεξανδρινό και βάλτε το πάνω σε κάθε σερβίτσιο.

