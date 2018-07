Στην Ελλάδα διάσημος Αυστραλός χειρουργός για τους τραυματίες της πυρκαγιάς

Ένας παγκοσμίου φήμης Αυστραλός γιατρός ειδικός στα εγκαύματα θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τραυματίες από την πυρκαγιά στην ανατολική Αττική, σύμφωνα με ΜΜΕ της Αυστραλίας.

Ο λόγος για τον πλαστικό χειρουργό Τζον Γκρίνγουντ, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 9 News, θα βοηθήσει τους Έλληνες χειρούργους στη θεραπεία των δέκα πιο σοβαρά τραυματισμένων από εγκαύματα θυμάτων της πυρκαγιάς. Το έργο του θα ξεκινήσει από το νοσοκομείο ΚΑΤ την Κυριακή.

Ο δόκτωρ Γκρίνγουντ είναι διευθυντής της Μονάδας Εγκαυμάτων Ενηλίκων του Βασιλικού Νοσοκομείου της Αδελαΐδας και είναι ειδικός σε μία πρωτοποριακή μέθοδο θεραπείας εγκαυμάτων με ένα υλικό που λειτουργεί ως «τεχνητό δέρμα», επιτρέποντας σε νέα δερματικά κύτταρα και αιμοφόρα αγγεία να αναπτυχθούν.

Just as Dr Richard Harris is honoured for his bravery in Thailand, another of Adelaide's world leaders is flying overseas, to offer his services. World renowned burns specialist Dr John Greenwood will help treat patients injured in the deadly fires near Athens. #7News pic.twitter.com/PrxTtb5IHC

