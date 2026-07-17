Ιδιαίτερα θερμές αναμένονται οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για 40άρια, επισημαίνοντας πάντως ότι στη συνέχεια ο καιρός θα αλλάξει σημαντικά με βροχές, καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου.

Οι πιο ζεστές ημέρες μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού θα είναι οι επόμενες τρεις με τέσσερις, με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η έντονη ζέστη δεν θα κρατήσει για πολύ, μιας και από την ερχόμενη Τετάρτη ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ θα μας έρθουν καταιγίδες και μπουρίνια.

«Από αύριο, αλλά κυρίως Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου για περιοχές εσωτερικές στον ηπειρωτικό κορμό, δηλαδή για περιοχές μακριά από την επίδραση της θάλασσας και των μελτεμιών», ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης.

«Από την Τετάρτη και μετά θα έχουμε έντονες καιρικές μεταβολές στη χώρα μας και για το επόμενο δεκαήμερο. Από την πολλή ζέστη που θα κρατήσει περίπου μέχρι και την Τρίτη, με θερμοκρασίες τοπικά ίσως και πάνω από τους 40 βαθμούς, θα οδηγηθούμε στο άλλο άκρο με έντονη αστάθεια, βροχές, καταιγίδες, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Η εβδομάδα μετά και την Τετάρτη θα είναι αρκετά επικίνδυνη: όταν βλέπουμε να αναπτύσσονται αυτές οι καταιγίδες, απομακρυνόμαστε από τις θάλασσες», είπε ακόμη, για να εξηγήσει στη συνέχεια πως η αστάθεια αυτή θα επιμείνει μέχρι περίπου και το τέλος της άλλης εβδομάδας -μέχρι την άλλη Κυριακή-, «για να πάρει και πάλι το πάνω χέρι το καλοκαίρι».

Σχετικά με το κύμα ζέστης των επόμενων ημερών, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι εκτός των ακραίων σεναρίων, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στο Χ εξηγεί: «Μέσα στη θερμή περίοδο που διαμορφώνεται, το θετικό στοιχείο είναι ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγαλύτερης θερμικής επιβάρυνσης. Οι ensemble προγνώσεις ECMWF και GEFS δείχνουν υψηλές θερμοκρασίες έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με μέγιστες κοντά στους 37,5°C στην Αθήνα και στους 36,7°C στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια διακρίνεται αισθητή υποχώρηση, πριν από μια νέα σταδιακή άνοδο προς το τέλος του μήνα.

🎯ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΑ 15ΗΜΕΡΑ ENSEMBLE

✅Μέσα στη θερμή περίοδο που διαμορφώνεται, το θετικό στοιχείο είναι ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγαλύτερης θερμικής… pic.twitter.com/vInIZBlhiK — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 16, 2026

Η εικόνα, επομένως, παραμένει καθαρά καλοκαιρινή και κατά διαστήματα αρκετά θερμή, χωρίς όμως προς το παρόν να προκύπτουν ακραίες τιμές για τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Παράλληλα, οι πιθανότητες αξιόλογων βροχοπτώσεων εμφανίζονται περιορισμένες, με μια μικρή ένδειξη αστάθειας κυρίως γύρω στις 23 και 24 Ιουλίου.

Χρειάζεται πάντως προσοχή στην ερμηνεία των στοιχείων μετά τη δέκατη ημέρα, καθώς η διασπορά των σεναρίων αυξάνεται αισθητά. Και κάτι ακόμη: το γεγονός ότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν δείχνουν τόσο υψηλές τιμές δεν σημαίνει ότι η χώρα θα αποφύγει κάπου το 40άρι. Στο ελληνικό καλοκαίρι είναι εξαιρετικά σπάνιο να μην καταγραφούν θερμοκρασίες 40°C σε κάποια ηπειρωτική περιοχή.