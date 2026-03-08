Μπορεί οι νεότερες γενιές να τον έχουν συνδέσει κυρίως με τα αμέτρητα ανέκδοτα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όμως ο Τσακ Νόρις υπήρξε κάποτε ένα από τα μεγάλα ονόματα των ταινιών δράσης. Οι πολεμικές και αστυνομικές περιπέτειες στις οποίες πρωταγωνίστησε, κυρίως τη δεκαετία του ’80, γνώρισαν σημαντική απήχηση και τον ανέδειξαν σε αστέρα του είδους, δίπλα σε φιγούρες όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Στίβεν Σίγκαλ και ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Η δεκαετία του ’80 ήταν η περίοδος της μεγάλης του ακμής. Ο Σταλόνε είχε ήδη ανοίξει τον δρόμο με τον «Ράμπο», ενώ το πολιτικό κλίμα της εποχής ευνοούσε τέτοιου είδους κινηματογραφικούς ήρωες.

Στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν και η πολιτική του συμβόλιζε την αμερικανική ισχύ, τον συντηρητισμό, την ατομικότητα και την πίστη στο «αμερικανικό όνειρο». Ήταν μια περίοδος που ενίσχυσε την ιδέα ότι ο «αμερικανικός τρόπος ζωής» πρέπει να προστατεύεται με κάθε μέσο.

Ο Σταλόνε των φτωχών

Στην πραγματικότητα, και κυρίως εκτός ΗΠΑ, ο Τσακ Νόρις είχε αποκτήσει τη φήμη του «Σταλόνε των φτωχών». Οι ταινίες του γυρίζονταν συνήθως με μικρότερα μπάτζετ, με απλοϊκά σενάρια που λειτουργούσαν κυρίως ως αφορμή για συνεχείς σκηνές δράσης. Οι σκηνοθέτες ήταν συχνά δευτεροκλασάτοι, ενώ το καστ που πλαισίωνε τον «μοναχικό λύκο» ήρωα ήταν συνήθως περιορισμένης εμβέλειας.

Η μόδα των ανεκδότων

Η παγκόσμια μόδα των περίφημων ανεκδότων για τον Αμερικανό ηθοποιό ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αφορμή στάθηκε η δημοφιλής εκπομπή «Late Night», όπου ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν σατίριζε τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Walker, Texas Ranger».

Ωστόσο, η αρχική σπίθα λέγεται πως άναψε νωρίτερα από έναν τελειόφοιτο μαθητή λυκείου. Από εκεί και πέρα τα ανέκδοτα εξαπλώθηκαν με καταιγιστικό ρυθμό στο διαδίκτυο, μετατρέποντας τον Τσακ Νόρις σε ένα σχεδόν μυθικό πρόσωπο της ποπ κουλτούρας.

86 Μαρτίων και 46 Μαΐων

Ο Τσακ Νόρις, σε δυο μέρες γίνεται 86 χρόνων (γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1940) και προλαβαίνει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μετράμε τον χρόνο και να επιστρέψει στην αγαπημένη του δεκαετία του ‘80, σαν σαραντάρης. Ο σκληρός Τσακ δεν ήταν ένας καλός ηθοποιός, αλλά αυτό είναι μάλλον λεπτομέρεια για το κινηματογραφικό είδος που υπηρέτησε. Άλλωστε και ο ίδιος είναι περισσότερο περήφανος για τη στρατιωτική του υπηρεσία, στην Πολεμική Αεροπορία, τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες και φυσικά, την απαράμιλλη φυσική του κατάσταση.

Καταγωγής Τσερόκι

Στις 10 Μαρτίου του 1940, λίγο πριν μπει η Αμερική στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα έρθει στο φως ένα μικροκαμωμένο ξανθό αγόρι, ο Κάρλ Ρέι Νόρις, από πατέρα οδηγό φορτηγού και μακρινής καταγωγής Τσερόκι και μητέρα με ιρλανδική καταγωγή. Όταν ήταν 16 χρόνων, οι γονείς του θα χωρίσουν, αλλά τα προβλήματά του είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Στο σχολείο οι συμμαθητές του τον πείραζαν για την ινδιάνικη καταγωγή του. Ντροπαλός, που δεν τα κατάφερνε στα μαθήματα αλλά ούτε και στα αθλήματα, ο μικρός Τσακ ονειρευόταν να γίνει δυνατός και κάποια στιγμή να τους δείρει όλους.

Γάμος, στρατός και καράτε

Μεγαλώνοντας χωρίς τη στήριξη του αλκοολικού πατέρα του, θα σταθεί δίπλα στα δύο μικρότερα αδέλφια του και στη μητέρα του. Με δυσκολία θα τελειώσει το λύκειο και το 1958 θα παντρευτεί τον παιδικό του έρωτα, την Ντάιαν Χόλτσεκ, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά και έζησαν μαζί για τρεις δεκαετίες. Λίγο μετά τον γάμο του κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία ως αερονόμος και υπηρέτησε μακριά από τα μέτωπα, την περίοδο του πολέμου της Κορέας. Εκεί οι συνάδελφοί του τού κόλλησαν το παρατσούκλι «Τσακ», το οποίο υιοθέτησε αργότερα και στο σινεμά.

Την ίδια περίοδο ήρθε σε επαφή με μια ανερχόμενη πολεμική τέχνη από την Κορέα, την Tang Soo Do Moo Duk Kwan. Εκπαιδευτής του ήταν ο θρυλικός Τζεν Τζουν Κιμ. Μετά την αποστράτευσή του ίδρυσε δική του σχολή και δίδαξε ακόμη και διάσημους μαθητές όπως ο Στιβ ΜακΚουίν και η Πρίσιλα Πρίσλεϊ. Στους αγώνες καράτε αρχικά γνώρισε πολλές ήττες, όμως στη συνέχεια κατέκτησε το Εθνικό Πρωτάθλημα Καράτε των ΗΠΑ, το Παγκόσμιο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα και άλλους τίτλους, ολοκληρώνοντας την καριέρα του το 1974 με 65 νίκες και μόλις πέντε ήττες.

Ο Τσακ Νόρις μιλά σε δημοσιογράφους πριν από τον αγώνα της σειράς NASCAR Sprint Cup στο Texas Motor Speedway, στο Φορτ Γουόρθ του Τέξα, το 2016

Ξυλοφορτώνοντας και επουλώνοντας τραύματα

Πριν ακόμη αποσυρθεί από τους αγώνες, στράφηκε στον κινηματογράφο – λέγεται έπειτα από προτροπή του Στιβ ΜακΚουίν. Το 1972 εμφανίστηκε δίπλα στον Μπρους Λι στην ταινία «Ο Κίτρινος Πράκτωρ Εναντίον της Μαφίας». Η πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση ήρθε με το «Ορμήστε και Σπάστε τα», ενώ ακολούθησαν οι ταινίες «Οι Μάγκες Φοράνε Μαύρα» και «Ο Τιμωρός του Χονγκ Κονγκ». Η παγκόσμια επιτυχία των ταινιών πολεμικών τεχνών τον οδήγησε το 1984 στον «Βετεράνο», όπου υποδύεται έναν πρώην αιχμάλωτο που επιστρέφει στο Βιετνάμ για να απελευθερώσει Αμερικανούς αιχμαλώτους. Η επιτυχία της ταινίας γέννησε δύο συνέχειες και εντάχθηκε στο κλίμα της συντηρητικής Αμερικής της εποχής Ρίγκαν, που επιδίωκε να «θεραπεύσει» τα τραύματα του πολέμου του Βιετνάμ.

Ο Ράμπο, ο Ράντο και η Δύναμη Δέλτα

Το 1985, μέσα σε μια περίοδο όπου γύριζε ταινίες ασταμάτητα, ήρθε το «Ράντο, Οργισμένο Αίμα», ως απάντηση στην επιτυχία του «Ράμπο». Αν και η ταινία πρόσφερε αρκετές στιγμές άθελης κωμικότητας, ο Νόρις την ίδια χρονιά απέσπασε καλύτερες κριτικές για τον «Κώδικα Σιωπής». Το 1986 πρωταγωνίστησε στη «Δύναμη Δέλτα» μαζί με τον Λι Μάρβιν, σε μια ιστορία για μια ομάδα κομάντος που προσπαθεί να εξοντώσει Παλαιστίνιους τρομοκράτες που έχουν καταλάβει ένα αεροσκάφος της γραμμής Αθήνα – Ρώμη.

Τονώνοντας το εθνικό φρόνημα

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να γυρίζει ταινίες δράσης με αμείωτο ρυθμό, αντιμετωπίζοντας κάθε φορά νέους εχθρούς – από σοβιετικούς πράκτορες μέχρι αδίστακτους εγκληματίες. Οι τίτλοι με τους οποίους προβλήθηκαν στην Ελλάδα αποτυπώνουν το πνεύμα της εποχής: «Ένας Αλλά Λύκος», «Η Ώρα του Γερακιού», «Ο Τελευταίος Ήρωας», «Ο Ήρωας και ο Δολοφόνος», «Ο Άνθρωπος του Προέδρου».

Αμείλικτος τηλεοπτικός διώκτης του εγκλήματος

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 όμως το ενδιαφέρον του κοινού άρχισε να μειώνεται. Οι κινηματογραφικές του ταινίες δεν είχαν πλέον την ίδια επιτυχία και έτσι στράφηκε στην τηλεόραση. Εκεί γνώρισε μια νέα επιτυχία με τη σειρά «Walker, Texas Ranger», όπου για οκτώ χρόνια – μέχρι το 2001 – υποδυόταν έναν αμείλικτο διώκτη του εγκλήματος. Αργότερα εμφανίστηκε περιστασιακά σε ταινίες όπως οι «Αναλώσιμοι 2», αλλά και σε διαφημίσεις για όργανα γυμναστικής.

Λάτρης του Ρίγκαν

Στην πολιτική του τοποθέτηση είναι γνωστός για τις έντονα συντηρητικές του απόψεις. Αν και ξεκίνησε ως Δημοκρατικός, αργότερα έγινε ένθερμος υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων, θαυμαστής του Ρίγκαν και στη συνέχεια του Τραμπ, ενώ έχει εκφράσει και τη στήριξή του στον Νετανιάχου. Δηλώνει πιστός Χριστιανός και ταυτόχρονα ένθερμος υπέρμαχος της οπλοκατοχής. Στην προσωπική του ζωή υπήρξε σχετικά ήρεμος. Το 1998 παντρεύτηκε το μοντέλο Τζίνα Ο’Κέλι, με την οποία απέκτησε δύο ακόμη παιδιά.

Ανέκδοτο!

Φτάνοντας στην τελευταία στροφή της ζωής του και έχοντας πλέον περάσει στην ένατη δεκαετία, ο Τσακ Νόρις πιθανότατα θα μείνει στην ιστορία ως μια χαρακτηριστική μορφή της ποπ κουλτούρας και ως σύμβολο μιας ψυχροπολεμικής κινηματογραφικής εποχής. Κυρίως όμως θα θυμόμαστε τα εκατοντάδες ανέκδοτα που δημιουργήθηκαν γύρω από το όνομά του. Με κορυφαίο εκείνο που λέει: «Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»!