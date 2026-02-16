Συγκίνηση έχει προκαλέσει το μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο που εντοπίστηκε σε δημοπρασία στο Βέλγιο, στο οποίο φέρονται να απεικονίζονται κάποιοι από τους 200 αντιστασιακούς κομμουνιστές, λίγο πριν εκτελεστούν από τους Ναζί στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Με προσωπική του απόφαση έκλεισε τη δημοπρασία και κατέβασε τις φωτογραφίες, ο κάτοχος των ντοκουμέντων από την εκτέλεση των «200». «Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση», είπε ο Βέλγος, Tim de Craene, και τόνισε πως «παραμένει ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού».

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να αντιμετωπιστούν οι συγκλονιστικές φωτογραφίες ως ιστορική κληρονομιά και όχι ως εμπόρευμα και να τις διεκδικήσει το ελληνικό κράτος ή η Βουλή.

Μαρινάκης: Πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απόκτησή τους, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με φωτογραφικό υλικό των Ελλήνων αντιστασιακών. «Οι φωτογραφίες των Ελλήνων αντιστασιακών και αποτελούν αντικείμενο εν εξελίξει δημοπρασίας στο eBay πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος αν είναι γνήσιες. Ήδη το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους αν διαπιστωθεί ότι είναι γνήσιες και υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχός τους θα δεχθεί έλεγχο». Όπως διευκρινίστηκε, το ελληνικό κράτος θα κινηθεί θεσμικά, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Κακλαμάνης: Πρόθεση εμπλοκής της Βουλής για έλεγχο γνησιότητας

Από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε πως η Βουλή θα επιδιώξει να ελέγξει τη γνησιότητα των ιστορικών φωτογραφιών. Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα ζητήσει από τη Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής την εξουσιοδότησή τους για να προχωρήσει τις σχετικές ενέργειες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα του παρασχεθεί ομόφωνα.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής, υπάρχει διεθνής νομοθεσία με την οποία απαγορεύεται η εμπορία τεκμηρίων πολέμου και άρα απαγορεύεται και στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα να προχωρήσει στη σχετική δημοπρασία.

«Πρωτίστως, αρμόδιο είναι το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο, όπως γνωρίζω, έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και όχι η Βουλή των Ελλήνων, αλλά η Βουλή επειδή έχει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων ασφαλώς θα εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία για την απόκτηση αυτού του ιστορικού ντοκουμέντου» τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την επιστολή-πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αποκτηθούν οι φωτογραφίες από το Ίδρυμα για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι «το Ίδρυμα δεν έχει προϋπολογισμό, έχει όμως η Βουλή των Ελλήνων η οποία και θα ενεργήσει», συμπληρώνοντας ότι το ΚΚΕ του έχει αποστείλει σήμερα «σωστή επιστολή», με το αίτημα να κινηθεί η Βουλή των Ελλήνων και όχι το Ίδρυμα, για την απόκτηση του ιστορικού αυτού υλικού.