Βαρύ είναι το κλίμα στην Ελευσίνα με την τοπική κοινωνία να είναι συγκλονισμένη από την οικογενειακή τραγωδία με θύμα μία 71χρονη. Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή όταν τη χτύπησε με το αυτοκίνητό της η κόρη της, ενώ στο όχημα ήταν τα τρία ανήλικα παιδιά της 44χρονης και εγγόνια του θύματος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9/2, την ώρα που η 44χρονη προσπαθούσε να παρκάρει με ανοιχτή πόρτα και η μητέρα της έδινε οδηγίες.

Οι σκηνές που ακολούθησαν μετά το τροχαίο ήταν σπαρακτικές και θύμιζαν αρχαία τραγωδία. Η γυναίκα, μόλις συνειδητοποίησε τι συνέβη, ούρλιαζε και εκλιπαρούσε για βοήθεια ενώ φώναζε: «Μαμά μου σήκω πάνω, μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου».

Τραγικές φιγούρες ήταν και τα τρία ανήλικα παιδιά που είδαν τη γιαγιά τους μέσα στα αίματα να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Οδηγούσε τα τελευταία τρία χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη, αν και είχε δίπλωμα από τα 18 της, δεν οδηγούσε για πολλά χρόνια και αναγκάστηκε να πιάσει τιμόνι, όταν η μητέρα της εγκατέλειψε πρόσφατα την οδήγηση.

Ειδικότερα, η γυναίκα οδηγούσε τα τελευταία 3 χρόνια και στο πίσω τζάμι του οχήματος υπήρχε το σήμα «Ν».

Σύμφωνα με δηλώσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, δεν το αφαίρεσε το «Ν» ποτέ, θέλοντας οι υπόλοιποι οδηγοί να δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή, καθώς χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο κυρίως για τις καθημερινές μετακινήσεις των τριών παιδιών της από το σχολείο.