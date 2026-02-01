Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των περίπου 40 οχημάτων και ενός πούλμαν από τις Σέρρες, που είχαν εγκλωβιστεί στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού στη Δράμα λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας και υπεύθυνο του χιονοδρομικού, Αργύρη Πατακάκη, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα. Η έντονη χιονόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι κάλυψαν γρήγορα το δρόμο με χιόνι και πάγο, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.

Περισσότεροι από 100 επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού εγκλωβίστηκαν στο καταφύγιο λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και οικογένεια με βρέφος μόλις ενός έτους.

Όλοι μεταφέρθηκαν σε σαλέ και στο καταφύγιο, όπου τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον.

Η επιχείρηση στον Φαλακρό ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, σηματοδοτώντας ένα αίσιο τέλος για όσους βρέθηκαν σε κίνδυνο.