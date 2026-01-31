Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία έγινε στον Πύργο το μεσημέρι του Σαββάτου. Όχημα που βρισκόταν στο ρεύμα έξοδο από την πόλη, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή και τότε μηχανάκι που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα επάνω του.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ένας άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε στην έξοδο της πόλης, λίγο πριν το δημοτικό στάδιο, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το όχημα που βρισκόταν στο ρεύμα προς την έξοδο, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή και τότε το μηχανάκι που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, προσέκρουσε με σφοδρότητα επάνω του. Τραυματίας είναι ο οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας Πύργου όπου και διερευνούν τις συνθήκες.