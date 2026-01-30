Στις φλόγες τυλίχτηκε, κάτω από άγνωστη έως τώρα αιτία, αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:40 το πρωί, ενώ το όχημα κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το λεωφορείο δεν ήταν σε δρομολόγιο και πήγαινε στο συνεργείο, όταν λαμπάδιασε το πίσω μέρος του. Ο οδηγός πρόλαβε και εγκατέλειψε και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, που έθεσαν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.