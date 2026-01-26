Με συντονισμένες παρεμβάσεις, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να βάλει φρένο σε μια επένδυση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Μήλο, αναστέλλοντας τις οικοδομικές εργασίες για την επέκταση πεντάστερου ξενοδοχείου. Ο αρμόδιος υπουργός, Σταύρος Παπασταύρου, κινήθηκε άμεσα, ενεργοποιώντας έναν τριπλό μηχανισμό ελέγχου με στόχο να αποσαφηνιστούν οι πολεοδομικές και περιβαλλοντικές πτυχές του έργου και να προστατευτεί το κυκλαδίτικο τοπίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο προχωρά στην αποστολή επίσημου εγγράφου προς την Πολεοδομία Μήλου, ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών. Παράλληλα, διατάσσεται επιτόπιος έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ αποστέλλεται και επιστολή προς τον Δήμο Μήλου, στην οποία επισημαίνεται ότι η προσφυγή για αναστολή των εργασιών, αν και κατατέθηκε, δεν παρήγαγε έννομα αποτελέσματα, καθώς δεν κοινοποιήθηκε στην ΥΔΟΜ του νησιού. Ως εκ τούτου, θεωρείται ουσιαστικά ανενεργή και ζητείται να επανακατατεθεί, αυτή τη φορά με πλήρη τήρηση όλων των προβλεπόμενων νομικών και τυπικών διαδικασιών.

Η επέκταση του τεράστιου συγκροτήματος, τόσο ως προς την κλίμακα όσο και ως προς την ένταση της παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, έχει πυροδοτήσει κύμα αντιδράσεων από κατοίκους και τοπικούς φορείς. Πρόκειται για μία από τις δύο μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, σε μια περίοδο όπου η τουριστική ανάπτυξη στη Μήλο δείχνει να ξεπερνά τα όρια αντοχής της.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μόλις εννέα μηνών, οι εργασίες προχώρησαν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της δημοτικής αρχής απέναντι στο έργο και το κατά πόσο εξαντλήθηκαν έγκαιρα όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα.

Ο Δήμος Μήλου είχε προσφύγει κατά της αδειοδότησης του ξενοδοχείου από τον Οκτώβριο του 2024, ζητώντας την ακύρωσή της και αναθέτοντας την υπόθεση σε εξωτερικό νομικό γραφείο. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έμεινε ημιτελής, καθώς το αίτημα αναστολής κατατέθηκε τελικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, χωρίς όμως να κοινοποιηθεί στην αρμόδια ΥΔΟΜ. Το αν αυτή η παράλειψη οφείλεται σε λάθος ή σε συνειδητή επιλογή παραμένει άγνωστο· το αποτέλεσμα πάντως ήταν ότι οι εργασίες δεν ανεστάλησαν μέσω της δικαστικής οδού.

Η οικοδομική άδεια έχει αναθεωρηθεί δύο φορές, το 2021 και το 2024, ώστε η μονάδα να επεκταθεί σε δύο γειτονικά οικόπεδα και να αυξήσει τη δυναμικότητά της κατά 167 κλίνες, δηλαδή κατά 75 επιπλέον δωμάτια. Με βάση αυτή την επέκταση, το έργο όφειλε να επαναδειοδοτηθεί ως μεγάλο ξενοδοχείο. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2024, προβλέπει ανάπτυξη σε συνολική έκταση 29,4 στρεμμάτων, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα της πεντάστερης μονάδας στις 271 κλίνες.

Εφόσον ο σχεδιασμός υλοποιηθεί πλήρως, το ξενοδοχείο θα φτάσει συνολικά τα 122 δωμάτια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προχωρήσει σε γενική αναστολή έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών στη Μήλο, επιχειρώντας να αναχαιτίσει την ανεξέλεγκτη επενδυτική έκρηξη, η οποία περιλαμβάνει σχέδια για περισσότερες από 50 πολυτελείς τουριστικές μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, οι εργασίες στο εν λόγω ξενοδοχείο συνεχίστηκαν για μήνες, σαν να μην ίσχυε η απόφαση «παγώματος».

Το ζήτημα των πολεοδομικών υπερβάσεων στη Μήλο είχε αρχίσει να έρχεται στο προσκήνιο ήδη από πέρυσι, με την υπόθεση της τουριστικής μονάδας στο Σαρακήνικο, που άφησε πίσω της μια βαθιά πληγή στο τοπίο, μια εκσκαφή βάθους τριών μέτρων. Σήμερα, κάτοικοι και φορείς του νησιού εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη φέρουσα ικανότητα της Μήλου, τόσο σε επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος όσο και βασικών υποδομών. Η ύδρευση, η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο και η διαχείριση απορριμμάτων βρίσκονται ήδη υπό πίεση, την ώρα που ο σχεδιασμός νέων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων φαίνεται να αγνοεί τα πραγματικά όρια του νησιού.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ να «παγώσει» την επέκταση του ξενοδοχείου εκλαμβάνεται από πολλούς ως ένα πρώτο, αλλά κομβικό, μήνυμα ότι η τουριστική ανάπτυξη στις Κυκλάδες δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς σαφή όρια και κανόνες. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το υπουργείο εξετάζει συνολικά το πλαίσιο αδειοδότησης μεγάλων τουριστικών επενδύσεων στη Μήλο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη διαφύλαξη του κυκλαδίτικου τοπίου.

Την ίδια ώρα, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η καθυστερημένη και, όπως καταγγέλλεται, ελλιπής νομική αντίδραση του Δήμου απέναντι στην επέκταση του ξενοδοχείου αφήνει σκιές, την ώρα που το εργοτάξιο προχωρούσε με ταχύτατους ρυθμούς.