Νέα στοιχεία για την αυταπάρνηση του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του λόγω κακοκαιρίας στο Άστρος Κυνουρίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο 53χρονος, σύμφωνα με το astrosnews, λίγο πριν την τραγωδία είχε βουτήξει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα σώζοντας ένα παιδί που πάλευε με τα κύματα.

Αυτήν την ώρα τελείται η κηδεία του άτυχου άνδρα στο Άστρος Κυνουρίας, το οποίο θρηνεί για την απώλεια ενός εξαιρετικού μέλους της κοινωνίας του.

Κικίλιας: Η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του λιμενικού

Τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο λιμάνι Παράλιο Άστρος Κυνουρίας εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η οικογένεια του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο υπουργός.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος, επισημαίνοντας πως ήδη έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνης, προκειμένου να υπάρξει θεσμική μέριμνα για το ανήλικο παιδί του 53χρονου αξιωματικού.

«Ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί ο φάκελος για τα περαιτέρω», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο», πρόσθεσε.