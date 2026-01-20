Το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο ντοκουμέντο που οδήγησε στη σύλληψη του 37χρονου που ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς ένας εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης, που είναι γνώριμος των Αρχών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε πάει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να κλέψει καλώδια που περιείχαν χαλκό από την αποθήκη. Όπως ομολόγησε, αφού αφαίρεσε τα καλώδια, άναψε φωτιά στην αυλή του εργοστασίου αλλά λόγω του ισχυρού αέρα η φωτιά επεκτάθηκε.

Κάμερες από παρακείνενες επιχειρήσεις τον δείχνουν να κινείται με το ποδήλατό του στην περιοχή τις επίμαχες ώρες που ξέσπασε η φωτιά.

Να σημειωθεί ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος είναι σεσημασμένος για κλοπές, ενώ σε μια περίπτωση λήστεψε έναν 13χρονο απειλώντας τον μαχαίρι.