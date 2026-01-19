Μια ιδιαιτέρως δύσκολη νύχτα έζησαν οι κάτοικοι του Μενιδίου αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε γύρω στη μία σε εργοστάσιο πλαστικών επί της Δεκελείας και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο διπλανές επιχειρήσεις.

Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες πως δεκάδων πυροσβεστών που επιχειρούσαν επί ώρες, γύρω στις 7:30 η φωτιά που έκαψε τρία εργοστάσια κατασβέστηκε και υπάρχουν μόνο μικρές εστίες.

Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες και 19 οχήματα και στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν και υδροφόρα του Δήμου Αχαρνών.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο, ενώ σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν σε άλλες δύο επιχειρήσεις.

Η αναστάτωση στην περιοχή ήταν έντονη καθώς συνεχώς ακούγονταν απανωτές εκρήξεις ενώ επίσης ήχησε και το 112 ζητώντας στους κατοίκους να έχουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών.

Τη φωτιά φέρεται να έβαλαν κλέφτες καθώς έφευγαν από το σημείο.

Δείτε φωτογραφίες του Newsbeast