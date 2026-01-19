Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα 19/1 (γύρω στη μία) οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι επί της Δεκελείας.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 19 πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη φωτιά φέρεται να έβαλαν κλέφτες καθώς έφευγαν από το σημείο.

​Το έργο της κατάσβεσης αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στον χώρο και η φωτιά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκε και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε τουλάχιστον ακόμη δύο επιχειρήσεις με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να καίγονται τρία στο σύνολο εργοστάσια.

Ήχησε το 112 και ακούγονται συνεχώς εκρήξεις

Η αναστάτωση στην περιοχή είναι έντονη καθώς συνεχώς ακούγονται απανωτές εκρήξεις και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική λόγω της καύσης των εύφλεκτων πλαστικών υλικών ενώ ήχησε και το 112.

Οι καπνοί είναι έντονοι και συστήνεται στους κατοίκους του Μενιδίου να έχουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους.

«Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» επισημαίνει χαρακτηριστικά η σχετική ειδοποίηση από το 112.

