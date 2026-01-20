Τη δική της συγκινητική ιστορία μοιράστηκε η Αντριάννα Μηκεδάκη, η οποία σε ηλικία 26 ετών έπεσε σε ηπατικό κώμα και με C-130 μεταφέρθηκε στο Παλέρμο, όπου προχώρησε σε μεταμόσχευση ήπατος.

«Η επέμβαση έγινε το 2008 και μετά από περίπου τρεις μήνες νοσηλείας, καταφέραμε και οργανώσαμε την αεροδιακομιδή για να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, όπου συνέχισε τη φυσικοθεραπεία, η οποία διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο. Το περιστατικό της ήταν πολύ ιδιαίτερο», είπε ο Ιωάννης Πετρίδης, Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο.

«Ήταν Ιούνιος του 2008, εγώ εκείνη την περίοδο έκανα την εξειδίκευσή μου στην παθολογία των μεταμοσχεύσεων, όταν δεχτήκαμε το τηλεφώνημα. Υπάρχει μια διακρατική συμφωνία, σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Δεδομένου του γεγονότος ότι στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια υπήρχε χαμηλή προσφορά δοτών, οπότε σε επείγουσες περιπτώσεις, τα επείγοντα περιστατικά, καθώς επίσης και παιδιατρικά περιστατικά, υπήρχε αυτή η συμφωνία μέσω της οποίας μπορούσαν να διεκπεραιωθούν στην Ιταλία. Έτσι σε αυτή την περίπτωση δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα μέσω του ΕΟΜ, μας ενημέρωσαν για το επείγον περιστατικό, γιατί η διάγνωση που είχε η Αντριάννα ήταν μιας οξείας ηπατικής ανεπάρκειας η οποία είναι θανατηφόρα», συμπλήρωσε, μιλώντας στο Mega.

Η κ. Μηκεδάκη πλέον ασχολείται με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα τον στίβο. Όπως έμαθε αργότερα, το μόσχευμα που έλαβε ανήκε σε αθλητή.

«Με το που μπήκε το μόσχευμα κάτι έπαθα. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με τον αθλητισμό. Δεν τον γνώριζα το παιδί, άκουσα ότι ήταν αθλητής», είπε.

Όσο για τη στιγμή που είδε τον γιατρό της μετά από 18 χρόνια είπε: «Ένιωσα συγκίνηση. Μου κόπηκαν τα πόδια. Το μόνο που ήθελα ήταν να τον πάρω αγκαλιά, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και λίγα είναι. Αυτό αισθάνθηκα, μία μεγάλη αγκαλιά και του είπα να με κοιτάξει καλά, τι δημιούργησε. Γιατί εγώ ξαναγεννήθηκα. Συγκινήθηκε ο γιατρός. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω», είπε.

Τέλος, η Αντριάννα Μηκεδάκη έστειλε το δικό της μήνυμα, καλώντας όλους να γίνουν δωρητές οργάνων, τονίζοντας ότι η δωρεά οργάνων αποτελεί δώρο ζωής και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που περιμένουν.

«Κανένας δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένη τη ζωή. Εγώ έλεγα ‘έδωσα στοίχημα με τον εαυτό μου’. Θα σηκωθείς, θα δεις το πράσινο, τα δέντρα. Να πιείς νερό. Εγώ ακόμα και τώρα ξυπνάω και κάνω το σταυρό μου και πάμε από την αρχή κάθε μέρα». «Η δωρεά οργάνων είναι δώρο ζωής. Και ελπίζω να γινόμαστε όλοι δωρητές, όλοι. Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία να ζουν άνθρωποι που περιμένουν εδώ και χρόνια. Θα σωθούν πολλές οικογένειες», κατέληξε.