Η μητέρα της Κλαούντια που σκοτώθηκε στα Τέμπη, σχολίασε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για ίδρυση κόμματος.

Μιλώντας στο Live News είπε πως «είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή», αναφέροντας ότι με τις εξελίξεις έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον από την δικαίωση των παιδιών που χάθηκαν, κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί.

«Πρέπει να δώσουμε σκληρό αγώνα στα δικαστήρια. Η ανάκριση, όπως λέει και η Μαρία, δεν έγινε σωστά και αυτό πρέπει να το παλέψουμε νομικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Με αυτή την επιλογή, μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της και αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν θα ωφεληθούν», είπε στη συνέχεια, τονίζοντας: «Ο κόσμος ψηφίζει για την καθημερινότητά του, για την παιδεία, τον αγροτικό τομέα, τα προβλήματά του. Για να μπεις στην πολιτική πρέπει να έχεις άποψη για όλα, όχι μόνο για τα Τέμπη. Αυτή τη στιγμή, όλος ο χρόνος και η ενέργεια της πρέπει να δοθούν στη δικαστική μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας και όχι να ασχοληθεί με τον ποίους θα έχει δίπλα της και που θα βάλει στο κόμμα».