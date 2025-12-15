Ρητή οδηγία τόσο προς τη Διεύθυνση του γυμνασίου στην Κυψέλη, όσο και προς την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός του σχολείου να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου Παιδείας, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και δόθηκε οδηγία προκειμένου ο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 12 το μεσημέρι δύο μαθήτριες, περίπου 15 ετών, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα μία εξ αυτών να τραυματιστεί στο χέρι από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (σ.σ. πεταλούδα).