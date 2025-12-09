Κολλημένοι στην κίνηση είναι οι οδηγοί στον Κηφισό, καθώς έχει προκληθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα.

Σχετικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει ότι η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια, καθώς ο δρόμος είναι απροσπέλαστος από τον Πειραιά ως την Κηφισιά.

Βίντεο με την κίνηση στον Κηφισό:

