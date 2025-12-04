Κάθε Δεκέμβριος φέρνει μαζί του μια αλλαγή στη διάθεση. Φώτα που ανάβουν, χαμόγελα που πλαταίνουν και χαρά που μοιράζεται. Για τα Public, το τέλος κάθε χρονιάς είναι μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε δώρο κρύβεται μια ιστορία. Γι’ αυτό και εδώ και είκοσι χρόνια, γεμίζουν τα καταστήματά τους και το public.gr με αμέτρητες γιορτινές προτάσεις που κάνουν κάθε ανάμνηση αξέχαστη.

Η επέτειος των 20 χρόνων φέρνει φέτος ακόμη περισσότερη μαγεία: κάθε αναζήτηση – μικρή ή μεγάλη – βρίσκει την απάντησή της. Από gadgets για κάθε ανάγκη, όπως smartphones, laptops και wearables, μέχρι μαγικές ιστορίες μέσα από βιβλία, παιχνίδια και επιτραπέζια, καθώς και ό,τι χρειάζεται το σπίτι με οικιακές συσκευές, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τηλεοράσεις. Στα καταστήματα Public, στα μεγάλα “Public + home” και στο public.gr, η ποικιλία είναι τεράστια και η χριστουγεννιάτικη εμπειρία αγορών γίνεται πιο εύκολη και ευέλικτη από ποτέ.

Η ιστορία της νέας καμπάνιας είναι εμπνευσμένη από το ταξίδι των 20 χρόνων και ζωντανεύει με μία γιορτινή υπόσχεση: η ταινία μάς μεταφέρει σε ένα Public που “ξυπνά” τη νύχτα των Χριστουγέννων, όπου ο ταλαντούχος Λευτέρης Ελευθερίου σε ρόλο Άγιου Βασίλη παρέα με τα ξωτικά του γεμίζουν το κατάστημα με τραγούδι, γιορτινή διάθεση και δώρα — θυμίζοντας πως τα Public είναι εδώ για να κάνουν κάθε Χριστούγεννα ξεχωριστά. Μια ιστορία που μας επιστρέφει στην παιδική μαγεία, δείχνοντας ότι οι πιο όμορφες στιγμές της γιορτής ξεκινούν πάντα από τα Public.

Και όπως κάθε όμορφη ιστορία, έτσι και αυτή συνοδεύεται από εμπειρίες που κάνουν την καθημερινότητα των καταναλωτών πιο εύκολη. Γι’ αυτό, μαζί με τη μαγεία της καμπάνιας, τα Public φέρνουν φέτος ένα σύνολο υπηρεσιών που απλοποιούν κάθε γιορτινή αγορά.

Χάρη στη συνεργασία με την Klarna, όλοι οι πελάτες των Public μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, πληρώνοντας άτοκα και χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας με την υπηρεσία: “Gift Now Pay Later”. Έτσι, απολαμβάνουν απόλυτη ελευθερία στη διαχείριση του εορταστικού τους προϋπολογισμού. Για όσους προτιμούν να αφήσουν την επιλογή στους αγαπημένους τους, η e-gift card των Public αποτελεί την πιο εύκολη, προσωπική και σύγχρονη λύση.

Επιπλέον, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής «Public+» επιστρέφει ευρώ με κάθε αγορά, τόσο στα φυσικά καταστήματα, όσο και στο public.gr, προσφέροντας ουσιαστική αξία στις μελλοντικές αγορές των καταναλωτών. Με μια απλή σύνδεση, κάθε χρήστης αποκτά άμεσα τη δική του ψηφιακή κάρτα «Public+». Έτσι, κάθε δώρο γεμίζει παράλληλα το Public Wallet του με επιστροφή ευρώ, μετατρέποντας τις αγορές σε ακόμη πιο έξυπνη και ανταποδοτική εμπειρία.

Τέλος, η παράδοση των δώρων γίνεται ταχύτατη και με απόλυτη άνεση μέσω του εκτεταμένου δικτύου 180.000+ BoxNow θυρίδων σε όλη την Ελλάδα.

Μετρώντας 20 χρόνια γεμάτα γιορτινές ιστορίες, τα Public δεν είναι απλώς ένα κατάστημα. Είναι το μέρος όπου τα παιδιά ανακάλυψαν το πρώτο τους παιχνίδι, όπου οι γονείς βρήκαν το τέλειο δώρο, όπου οι φιλίες γιορτάστηκαν με την πιο τρυφερή επιλογή.

Και φυσικά, είναι το σημείο όπου κάθε χρόνο χτυπά η καρδιά των γιορτών: το Public Συντάγματος, φωτισμένο σαν ένα τεράστιο δώρο στο κέντρο της πόλης, υπενθυμίζοντας σε όλους πως… 20 χρόνια τώρα, τα Χριστούγεννα ξεκινούν στα Public.

Δείτε τη νέα καμπάνια: https://www.youtube.com/watch?v=yGhOTP-h6gc&t=2s