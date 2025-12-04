Τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα, στήνοντας μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό των τρακτέρ που συμμετέχουν, συνεχίζουν οι αγρότες. Τονίζοντας πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δικαιωθούν, αναφέρουν ότι θα κάτσουν στα μπλόκα εάν χρειαστεί ακόμη και τα Χριστούγεννα.

Οι περισσότερες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στη Θεσσαλία, όπου η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί ενώ την ίδια στιγμή τα μπλόκα επεκτείνονται στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Στο «χορό» των κινητοποιήσεων μπαίνουν ενεργά και οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών οι οποίοι με νεκροφόρες κατευθύνονται στα Μάλγαρα, ενώ οδηγοί ταξί πάνε στο μπλόκο του Κιάτου για συμπαράσταση στους αγρότες.

Ειδικότερα, σήμερα Πέμπτη 4/12 το πρωί, οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών της Μακεδονίας συγκεντρώθηκαν στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, παρατάσσοντας τις νεκροφόρες τους πριν κατευθυνθούν στα Μάλγαρα.

Εκεί θα ενωθούν με τους αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους, αλλά και αναδεικνύοντας τα δικά τους επαγγελματικά προβλήματα, που τους ωθούν κι αυτούς στον δρόμο των κινητοποιήσεων.

«Οι λειτουργοί γραφείων τελετών θέτουν πολύ σημαντικά ζητήματα», όπως είπε -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος, Νέστωρ Νικολόπουλος. Στα θέματα που θίγουν, είναι ότι τα γραφεία τελετών ζητούν να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση αυτών των γραφείων, καθώς σήμερα βασίζονται σε ένα πλαίσιο του 1967. Επίσης, ζητούν να αδειοδοτηθούν οι ψυκτικοί θάλαμοι που έχουν, γιατί αυτή η διαδικασία βρίσκεται στον «αέρα». Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί σχολή επαγγελμάτων κηδείας, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αναφέρουν δε ότι έχουν στείλει υπόμνημα στον πρωθυπουργό εδώ και αρκετό καιρό και ζητούν να γίνει μία νομοθετική παρέμβαση.

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας – Συγκέντρωση στα δικαστήρια ενόψει της δίκης των συλληφθέντων

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες, συνεχίζοντας για τρίτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους και κρατώντας κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο σημείο.

Η παρουσία τους ενισχύεται συνεχώς, καθώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν από χωριά της Λάρισας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων, έπειτα από αποφάσεις της Τροχαίας.

Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Νίκαια.

Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο τον συλλογικό σχεδιασμό της συνέχειας των κινητοποιήσεων, υπογράμμισαν εκ νέου την αποφασιστικότητά τους να εντείνουν τον αγώνα.

Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά.

Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.

Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στην Πάτρα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την δυτική Αχαΐα, με αφορμή την τελετή παράδοσης στη κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, στο ύψος της περιοχής Μιντιλόγλι, της Πάτρας.

Αρχικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Στην συνέχεια κινήθηκαν με αγροτικά αυτοκίνητα επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, με προορισμό το Μιντολόγλι, συνοδεία αστυνομικής δύναμης.

Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα μετά από πολύωρη προσπάθεια και σήμερα, Πέμπτη στις 12:00 θα αποφασίσουν αν και για πόσο θα κλείσουν το τελωνείο. Υπάρχουν εισηγήσεις για αποκλεισμό μόνο των φορτηγών με αγροτικά προϊόντα, αλλά και προτάσεις για καθολικό κλείσιμο.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών που καλύπτουν την κινητοποίηση.

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Φλώρινας και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Φλώρινας πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιώντας τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η κινητοποίηση έχει στόχο να αναδείξει τα αιτήματα και τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου σχετικά με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πιέσεις στην αγορά και το γενικότερο οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει ο κλάδος, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Μετά τη διέλευσή τους από κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι αγρότες θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, όπου αναμένεται να αφιχθούν γύρω στη μία το μεσημέρι και να στήσουν μπλόκο. Στο σημείο θα ακολουθήσει γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασιστεί συλλογικά ο τρόπος με τον οποίο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, καθώς και η μορφή που θα πάρει η παραμονή τους στο τελωνείο.

Το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες και κτηνοτρόφους, που από τις 2/12 έχουν στήσει κινητοποίηση στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.