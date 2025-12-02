Με τον δικό του αιχμηρό τρόπο σχολιάζει τη φτώχεια, τα Χριστούγεννα που έρχονται και την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα ο Αρκάς, ο οποίος ανάρτησε σήμερα, Τρίτη 2/12 ένα νέο σκίτσο στη σελίδα του στο Facebook για να μας πει «Καλημέρα».

Στο σκίτσο πρωταγωνιστεί ένας άνδρας, πιθανότατα πολιτικός, που προσφέρει χρήματα σε έναν άστεγο, λέγοντας: «Πάρε, φτωχέ μου άνθρωπε, να κάνεις Χριστούγεννα!».

Δίπλα στον άστεγο κάθεται ένας δεύτερος άστεγος, με τον πρώτο στον οποίο προσφέρει ο άνδρας τα χρήματα να ρωτά απορημένος «Αυτός;».

«Αυτός αποκλείεται να επιβιώσει μέχρι τις εκλογές», είναι η απάντηση που λαμβάνει.

Δείτε το σκίτσο του Αρκά

«Σας βοηθούν και οι γιορτές για τη συλλογή των ψήφων σας» και «πόσο αληθινό δυστυχώς… τα ψηφαλάκια», είναι κάποια σχόλια κάτω από την ανάρτηση.