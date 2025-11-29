Με έντονο χορό, δυνατή μουσική από ηχοσυστήματα αυτοκινήτων και με πολλές σημαίες του UCK, Αλβανοί που ζουν στη Θεσσαλονίκη τίμησαν το βράδυ της Παρασκευής (28/11) την επέτειο της ανεξαρτησίας τους.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία, γνωστή και ως «γιορτή της σημαίας», αποτελεί ορόσημο για τον αλβανικό λαό, καθώς υπενθυμίζει την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αλβανίας στις 28 Νοεμβρίου 1912, στον Αυλώνα, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αρκετοί συμμετέχοντες στην εορταστική – αλλά και εμφανώς εθνικιστική – συγκέντρωση είχαν αναρτήσει στα οχήματά τους σημαίες του UCK (Απελευθερωτικός Στρατός του Κοσσυφοπεδίου).

Όσοι έδωσαν το «παρών» στάθμευσαν τα αυτοκίνητά τους μπροστά στον Λευκό Πύργο και επιδόθηκαν σε χορούς κρατώντας σημαίες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θορυβώδη εικόνα στο παραλιακό μέτωπο.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγετικές μορφές του UCK έχουν παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατηγορούμενες για εγκλήματα πολέμου.

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους περιλαμβάνει σοβαρές πράξεις, όπως εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με αναφορές σε παράνομες κρατήσεις, κακομεταχείριση, βασανιστήρια, δολοφονίες, εξαφανίσεις και διωγμούς που φέρονται να έχουν διαπραχθεί στο Κοσσυφοπέδιο την περίοδο 1998–2000.