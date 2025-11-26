Σε ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν το κέντρο της Αθήνας και κινούνται σε άξονές του για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού και τη μείωση των καθυστερήσεων προχώρησε η ΟΣΥ, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας στις γραμμές του Μετρό και στο Τραμ.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, εξυπηρέτησε άμεσα δύο αιτήματα οργανωμένης μετακίνησης μαθητικών ομάδων, οι οποίες είχαν μεταβεί στο κέντρο της πόλης για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η μεταφορά τους προς τον τελικό προορισμό πραγματοποιήθηκε με ειδικό δρομολόγιο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή επιστροφή τους.

«Το Κέντρο Διαχείρισης Εποπτείας της ΟΣΥ σε συνεργασία με τους επόπτες που βρίσκονται στο δίκτυο, παρακολουθεί την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης προκειμένου να προχωρήσει σε άμεση παρέμβαση, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΟΣΥ.