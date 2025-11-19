Ρίγη συγκίνησης προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τα έντονα συναισθήματα που βιώνουν οι Εύζωνοι της Προεδρικής Φρουράς στην τελευταία τους υπηρεσία.

Μετά και το τελευταίο παράγγελμα οι δύο Εύζωνες αγκαλιάζονται, με τους συναδέλφους τους να παρακολουθούν με μεγάλη συγκίνηση αυτές τις στιγμές, ενώ ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

