Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω

Εισοδία

Βιργινία

Λεμονιά

Πανωραία

Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια, Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος

Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια

Φιλήμων, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα

Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Ζακελίνα

Γιακουμής

Εισόδια της Θεοτόκου

Η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου τιμά την αφιέρωση της Παναγίας στον Ναό του Σολομώντος από τους γονείς της, Ιωακείμ και Άννα, όταν ήταν ακόμη τριών ετών. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι θεοπάτορες, αφού απέκτησαν τη Μαρία ύστερα από πολλές προσευχές και υποσχέθηκαν να την αφιερώσουν στον Θεό, την οδήγησαν στο Ναό για να μεγαλώσει κοντά στον Θεό. Η Παναγία ανέβηκε μόνη της, ως νήπιο, τα σκαλοπάτια του Ναού και παραδόθηκε στα χέρια του ιερέα Ζαχαρία, που την οδήγησε στα Άγια των Αγίων.​

Το γεγονός δεν περιλαμβάνεται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης αλλά στα απόκρυφα ευαγγέλια, κυρίως στο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Στο Ναό, σύμφωνα με αυτή την παράδοση, έμεινε δώδεκα χρόνια προετοιμάζοντας την ύπαρξή της για το μεγάλο της προορισμό, τον Ευαγγελισμό και τη γέννηση του Χριστού.​

Ο εορτασμός καθιερώθηκε στον 7ο αιώνα στην Ανατολή (21 Νοεμβρίου) και μεταφέρθηκε αργότερα και στη Δύση. Αφιερωμένοι στα Εισόδια είναι πολλοί ναοί σε όλη την Ελλάδα, όπως η Καπνικαρέα στην Αθήνα. Η εορτή έχει και λαογραφικό χαρακτήρα, συνδεόμενη με την ευλογία της νέας σποράς («Πολυσπορίτισσα»).

