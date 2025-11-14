Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ώστε να αγοράσει σύγχρονα πυραυλικά συστήματα για να δημιουργήσει την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το «θόλο» αντιαεροπορικής άμυνας που θα καλύπτει σημαντικό μέρος της χώρας.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν περίπου στο 25% του έργου.

Το κόστος των 36 πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών τύπου PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ελλάδα αναμένεται να δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και antidrone συστήματος, παρόμοιο με τον «Σιδερένιο Θόλο» του Ισραήλ, που φάνηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους πρόσφατους πολέμους στη Μέση Ανατολή.

Προτεραιότητα μεταξύ άλλων δίνεται στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», με τον προϋπολογισμό του έργου να υπολογίζεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου.

Το σύστημα θα παρέχει προστασία σε πέντε επίπεδα απειλών, που είναι τα εξής: