Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στο Δάμασι της Λάρισας με τον ξαφνικό θάνατο της 49χρονης ιδιοκτήτριας φούρνου την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, η ιατροδικαστική της οποίας έδειξε ότι το φουλάρι που φορούσε λειτούργησε σαν βρόγχος και την έπνιξε (απαγχονισμός δια βρόγχου).

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στη Λάρισα, όπου φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο «αντίο».

Πλήθος κόσμου, ντυμένοι στα μαύρα, κρατούσαν λουλούδια και λευκά στεφάνια, αδυνατώντας να πιστέψουν πως μια εργατική και αγαπητή γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.

Η άτυχη 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών είχε χάσει πριν από λίγο καιρό και τη μητέρα της, γεγονός που καθιστά την απώλειά της ακόμη πιο σπαρακτική για την οικογένειά της.

Η τοπική κοινωνία της Λάρισας παραμένει βουβή, με τους συναδέλφους της να μιλούν για μια ευγενική, ήσυχη και ακούραστη εργάτρια που όλοι αγαπούσαν, σύμφωνα με το pelop.gr.