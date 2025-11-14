Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται η ενισχυμένη ρύθμιση για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στα ενοίκια, η οποία αφορά όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν τα κλειστά ακίνητά τους ή επιστρέψουν από την αγορά Airbnb στη μακροχρόνια μίσθωση. Η φοροαπαλλαγή καλύπτει τα μισθώματα για τρία χρόνια, αρκεί η πρώτη σύμβαση κύριας κατοικίας να έχει υπογραφεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι προϋποθέσεις

Για να ενεργοποιηθεί η τριετής φοροαπαλλαγή, το ακίνητο θα πρέπει να είχε δηλωθεί ως κενό στα έντυπα Ε1 και Ε2 για την τελευταία τριετία πριν από την υπογραφή της μίσθωσης. Η ρύθμιση πιάνει τόσο κλειστές κατοικίες όσο και ακίνητα που μέχρι πέρυσι λειτουργούσαν ως βραχυχρόνια μίσθωση, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι σχετικές δηλώσεις (Ε2, βραχυχρόνιες μισθώσεις κ.λπ.) έχουν υποβληθεί κανονικά. Σε περίπτωση που μέχρι το τέλος του 2026 το ακίνητο δεν έχει συμπληρώσει τριετία ως κενό ή δεν είχε διατεθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον ένα έτος, η απαλλαγή χάνεται.

Οι όροι της ρύθμισης

Ειδικότερα:

1. Η φοροαπαλλαγή ισχύει για ιδιοκτήτες που θα ενοικιάσουν κατοικίες οι οποίες ήταν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια καθώς και κατοικίες που ήταν προς εκμετάλλευση στη βραχυχρόνια μίσθωση, επιφανείας έως 120 τ.μ. Αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα, για κάθε παραπάνω τέκνο το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ.

2. Οι κενές κατοικίες θα πρέπει:

α) να έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως ΚΕΝΟ ακίνητο ή

β) να μην έχουν δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο, στα έντυπα Ε1 και Ε2 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη πίσω από το έτος κατάρτισης της πρώτης μίσθωσης

γ) να μην έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ δήλωση πληροφοριακών στοιχείων άλλης μίσθωσης του ακινήτου κατά το έτος της μίσθωσης και κατά το έτος και μέχρι την έναρξή της

Για τις κατοικίες σε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να έχουν διατεθεί νόμιμα και αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της πρώτης μίσθωσης φορολογικό έτος, να έχουν δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις και να έχει υποβληθεί δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το έτος της μίσθωσης και μέχρι την έναρξή της.

3. Η διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι τριετής. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει από την κατοικία, η απαλλαγή θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας αν εντός τριμήνου ο ιδιοκτήτης συνάψει μία και μόνον νέα τριετή σύμβαση κύριας κατοικίας. Αν λυθεί και η μίσθωση αυτή, χάνεται και η περαιτέρω φοροαπαλλαγή.

4. Η απαλλαγή ισχύει κατ’ εξαίρεση και για μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας, για κατοικίες που θα εκμισθωθούν «σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης δεν θα χάνει τη συνέχιση της φοροαπαλλαγής αν εντός εξαμήνου συνάπτει νέες μισθωτικές συμβάσεις κύριας κατοικίας, τουλάχιστον εξάμηνης ή και τριετούς διάρκειας.

5. Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες των οποίων η πρώτη από τις συμβάσεις ενοικίασης ως κύριας κατοικίας θα συναφθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

6. Η φοροαπαλλαγή παύει να ισχύει για τον εκμισθωτή αν εντός των τριών ετών της διάρκειας της μίσθωσης η κατοικία κενωθεί και δεν ξανανοικιαστεί εντός τριών μηνών ενώ χάνεται οριστικά αν κενωθεί και από το δεύτερο ενοικιαστή για το υπόλοιπο διάστημα.

7. Για ενοικιάσεις σε δημοσίους υπαλλήλους επιτρέπονται απεριόριστες μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας και η προθεσμία για την επαναμίσθωσή της προκειμένου να μην χαθεί η απαλλαγή είναι εξάμηνη, με την άπρακτη πάροδο της οποίας χάνεται η απαλλαγή για το υπόλοιπο διάστημα.

8. Αν η κατοικία εντός των τριών ετών διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει αναδρομικά από το πρώτο έτος της μίσθωσης, οπότε θα τεθεί και θέμα αναδρομικής καταβολής φόρου εισοδήματος για όλα τα εισπραχθέντα μισθώματα που είχαν απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος.