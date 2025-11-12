Το πλαίσιο για την αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με χρέη του θανόντος συγγενή τους ξεκαθαρίζει νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Με τις οδηγίες αυτές, η Φορολογική Διοίκηση επιχειρεί να κλείσει κάθε «γκρίζα ζώνη» που υπήρχε γύρω από το πώς αντιμετωπίζονται ανήλικοι κληρονόμοι σε περιπτώσεις που η κληρονομιά περιλαμβάνει οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους πιστωτές.
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:
- Οι ανήλικοι θεωρούνται προσωρινοί κληρονόμοι όσο διαρκεί η προθεσμία αποποίησης και μέχρι να γίνει αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς, ρητά ή σιωπηρά.
- Διατηρούν το δικαίωμα αποποίησης έως και ένα έτος μετά την ενηλικίωσή τους, προκειμένου να προστατευτούν από απρόβλεπτα χρέη που μπορεί να «κουβαλά» η περιουσία του θανόντος.
- Η αποποίηση είναι άκυρη αν ο κληρονόμος έχει ήδη αποδεχθεί, ρητά ή σιωπηρά, την κληρονομιά, με τη σιωπηρή αποδοχή να προκύπτει από πράξεις που δείχνουν πρόθεση συμμετοχής στη διαχείρισή της.
- Κατά το διάστημα που «τρέχει» η προθεσμία αποποίησης, οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, δεν μπορούν να στραφούν κατά των ανηλίκων ούτε να λάβουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, εκτός αν η κληρονομιά κηρυχθεί σχολάζουσα.
- Αν, ωστόσο, η Φορολογική Διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις ή μέτρα είσπραξης εις βάρος ανηλίκων προσωρινών κληρονόμων, τα μέτρα πρέπει να αρθούν μόλις οι ίδιοι αποποιηθούν την κληρονομιά ή υποβάλουν σχετική αίτηση, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία του ενός έτους από την ενηλικίωση.
- Επιπλέον, ποσά που παρακρατήθηκαν (π.χ. κατά την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης) επιστρέφονται στους αποποιηθέντες ή στους προσωρινούς κληρονόμους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες συμψηφισμού και ενημερότητας.
- Δεδομένου ότι η προθεσμία αποποίησης μπορεί να παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς την τύχη της κληρονομιάς, η ΑΑΔΕ ζητά από τις υπηρεσίες της να ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για τον ενδεχόμενο ορισμό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.
- Αρμόδιοι για τον ορισμό κηδεμόνα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική αίτηση της Φορολογικής Διοίκησης. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται ιδίως όταν η κληρονομιά είναι επιβαρυμένη με σημαντικά χρέη ή όταν είναι σαφές ότι η εκκρεμότητα θα διαρκέσει για χρόνια.
- Επιτρέπεται η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά της σχολάζουσας κληρονομιάς, μέσω του διορισμένου κηδεμόνα, ώστε το Δημόσιο να διασφαλίζει τις απαιτήσεις του και να διακόπτεται η παραγραφή των οφειλών.
Παραδείγματα
- Οφειλέτης του Δημοσίου απεβίωσε το έτος 2015 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου, μεταξύ άλλων, και από την ανήλικη, κατά τον χρόνο θανάτου του, εγγονή του (γεννηθείσα στις 12/6/2009). Τον Μάρτιο του 2023, πριν από την ενηλικίωσή της, η προσωρινή κληρονόμος προέβη διά των νομίμων αντιπροσώπων της και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε αποποίηση της επαχθείσας κληρονομίας του παππού της ενώπιον του τότε αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Η αποποίηση αυτή είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη, ως υποβληθείσα εντός της προθεσμίας, ήτοι πριν παρέλθει ένα έτος από την ενηλικίωση της προσωρινής κληρονόμου.
- Οφειλέτης του Δημοσίου απεβίωσε το έτος 1998. Η σύζυγος και τα τέσσερα τέκνα του θανόντος αποποιήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως την κληρονομία. Ο εγγονός του θανόντος, ο οποίος (γεννηθείς στις 7/1/1984) ήταν ανήλικος κατά τον χρόνο θανάτου του τελευταίου, προέβη σε αποποίηση της επαχθείσας σε αυτόν κληρονομίας στις 18/4/2002, ήτοι μετά την ενηλικίωσή του και πριν παρέλθει ένα έτος από αυτήν. Η δήλωση αποποίησης της κληρονομίας είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη, ως υποβληθείσα εντός της προθεσμίας.
- Οφειλέτης του Δημοσίου απεβίωσε στις 2/4/2007 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου και από τον ανήλικο, κατά τον χρόνο θανάτου του, γιο του (γεννηθέντα στις 11/7/2005). Η σύζυγος του θανόντος οφειλέτη και μητέρα του ανήλικου κληρονόμου προέβη την 1η/6/2007, ήτοι εντός τετραμήνου από τον θάνατο του κληρονομούμενου, σε δήλωση αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της. Στις 27/10/2023, ήτοι εντός έτους μετά την ενηλικίωσή του, το τέκνο του θανόντος προέβη σε δήλωση αποποίησης της επαχθείσας σε αυτό κληρονομίας. Η δήλωση αποποίησης της κληρονομίας το έτος 2023 είναι άκυρη, επειδή έχει προηγηθεί (ρητή) αποδοχή της κληρονομίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο του κληρονόμου πριν από την ενηλικίωσή του.