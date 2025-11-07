Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά, με έντονες βροχές και καταιγίδες να πλήττουν κατά τόπους μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στη δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής και ισχυροί άνεμοι, κυρίως στο Ιόνιο και τα παράκτια τμήματα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τριημέρου, ενώ συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν τις νεότερες ανακοινώσεις της ΕΜΥ.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 7, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Το επόμενο τριήμερο θα έχει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με το “δυτικό υετικό μέτωπο” να κυριαρχεί. Πιο ευάλωτες περιοχές Ήπειρος, Δυτική Στερεά (Aιτωλοακαρνανία), Ηλεία, Μεσσηνία. Μικρότερη επίδραση για Ανατολική Στερεά, Αιγαίο, Κρήτη.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση βροχής εμφανίζεται από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα έως την Πάτρα, τον Πύργο και την Καλαμάτα. Οι αποχρώσεις πορτοκαλί–κόκκινες αντιστοιχούν σε ποσά 80 έως 120 mm (σε ορισμένες ορεινές περιοχές πιθανώς >130 mm) με βάση τα στοιχεία αθροιστικού υετού του ECMWF