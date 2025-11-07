Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί ότι δύο βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία θα επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει από την Κυριακή έως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκειά τους αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και ιδιαίτερα οι παράκτιες περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένονται έντονες και παρατεταμένες. Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, εντάσσονται η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, που θα δεχθούν επίσης σημαντικά ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν τη νύχτα από τα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν προς τα βόρεια. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι δείκτες υγρασίας θα παραμείνουν αυξημένοι.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν διαδοχικά περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Συνιστάται προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευάλωτα εδάφη και σε οδικό δίκτυο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά,

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο,

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.