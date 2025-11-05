Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλο πομπή των ταξί που θα καταλήξει προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τους οδηγούς να ετοιμάζουν αντίσκηνα, πραγματοποιώντας συμβολική περικύκλωση του κτηρίου στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί.

Οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν στην οδό Σπύρου Πάτση και κατευθύνονται με αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο, διαμαρτυρόμενοι για τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Κυρανάκη και Κεφαλογιάννη.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) κάνει λόγο για ρυθμίσεις που «βάζουν ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί», ενώ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των οχημάτων από την 1η Ιανουαρίου 2026, την οποία οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν «απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων οδηγών».

​«Αγώνας απέναντι στη διαπλοκή»

​Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η απεργία θα κλιμακωθεί και σε όλη την Ελλάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι νομοθετεί υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων.

​«Σήμερα κάνουμε μία απεργία 48ωρη με στόχο και σκοπό να πάμε να περικυκλώσουμε το υπουργείο και να κάτσουμε για 48 ώρες έξω από το υπουργείο, ζητώντας οπωσδήποτε συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη, που αρνείται να μας δει», ανέφερε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.

​«Ο αγώνας που κάνουμε και θα επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα, έχει να κάνει με ένα πράγμα: Απέναντι στη διαπλοκή που θέλει να αφαιρέσει το έργο μας υπέρ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που την εκπροσωπεί απόλυτα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο ίδιος, μαζί με τον Κυρανάκη, για να διαλύσει και να αφαιρέσει από την κοινωνία τη δημόσια προσφορά που παρέχει το ταξί και να την εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες», σημείωσε.

​Τέλος, όπως είπε: «Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας κατά των συμφερόντων των καρτέλ που κάνει όλη η κοινωνία. Θέλουν να μας φτωχοποιήσουν και να παραδώσουμε τα αυτοκίνητά μας. Στη διαπλοκή. Δεν θα τους περάσει με τίποτα».