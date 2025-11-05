Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, γνωστός και ως «Elevator», απηύθυνε πρόσφατα έκκληση προς τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δωρεάν απογραφή όλων των ανελκυστήρων, τονίζοντας τη σημασία της διαδικασίας για την ασφάλεια όλων των πολιτών. Όπως επισήμανε, η απογραφή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής που στόχο έχει την εποπτεία και την αναβάθμιση των ασανσέρ στη χώρα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η καταγραφή των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας elevator.mindev.gov, με διαδικασία απλή και χωρίς κόστος για τον πολίτη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ευχαρίστησε τον «Elevator» του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία ειδικού βίντεο και τη συμμετοχή του στην εκστρατεία ενημέρωσης. «Όπως αναφέρει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας που αφορά όλους μας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής όλων.