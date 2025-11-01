Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος, Λέανδρος Παπαθανασίου, γνωστός διεθνώς με το καλλιτεχνικό όνομα Λεό Λέανδρος. Ο θάνατός του σημειώθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ενώ η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Ο Λεό Λέανδρος υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός με πλούσια καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν ο άνθρωπος πίσω από πολλές από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της κόρης του, μεταξύ των οποίων το «Après toi», το τραγούδι με το οποίο η Βίκυ Λέανδρος κέρδισε την Eurovision το 1972, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Παρότι υπήρξαν περίοδοι έντασης στη σχέση τους, πατέρας και κόρη συνέδεσαν για πάντα τα ονόματά τους μέσα από τη μουσική. Πέρυσι, ωστόσο, οι σχέσεις τους είχαν ψυχρανθεί εκ νέου, όταν ο ίδιος απέστειλε εξώδικο στη Βίκυ Λέανδρος ζητώντας να μη συμπεριληφθούν τραγούδια του σε συναυλία της στο Ηρώδειο, επειδή δεν αναφερόταν το όνομά του στο πρόγραμμα.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας «ελαφρά» τραγούδια και συνεργαζόμενος με κορυφαίους συνθέτες της εποχής. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 μετανάστευσε στη Γερμανία μαζί με τη σύζυγό του, αναζητώντας νέες ευκαιρίες στη μουσική.

Ήταν, επίσης, ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, που γράφτηκε το 1958 από τον Γιώργο Οικονομίδη και τον Γιώργο Μουζάκη.

Η κόρη του, Βασιλική, παρέμεινε αρχικά στην Ελλάδα με τη γιαγιά της, προτού μετακομίσει το 1958 στη Γερμανία, σε ηλικία οκτώ ετών. Τρία χρόνια αργότερα, μετά τον χωρισμό των γονιών της, επέλεξε να ζήσει με τον πατέρα της στο Αμβούργο.

Σε ηλικία μόλις 13 ετών, η νεαρή Βίκυ εξομολογήθηκε στον πατέρα της την επιθυμία της να γίνει τραγουδίστρια. Εκείνος, αν και αρχικά επιφυλακτικός, την ενθάρρυνε και την καθοδήγησε προσωπικά. Υπό την καθοδήγησή του, η Βίκυ Λέανδρος κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο στα 16 της χρόνια.

Η επιτυχία της στην Eurovision αποτέλεσε σημείο καμπής και για τον ίδιο. Ο Λεό Λέανδρος εγκατέλειψε τη δική του καριέρα ως ερμηνευτής και αφιερώθηκε αποκλειστικά στην κόρη του, γράφοντας και παράγοντας τα τραγούδια της υπό το ψευδώνυμο Mario Panas. Παράλληλα, συνεργάστηκε με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη.

Το 1993 αποφάσισε να αποσυρθεί από τη μουσική, επιλέγοντας να αφοσιωθεί στη νέα του οικογένεια και στη μικρότερη κόρη του, που τότε ήταν μόλις τριών ετών. Μέχρι τότε, το όνομά του παρέμενε άρρηκτα συνδεδεμένο με την καριέρα της Βίκυ Λέανδρος, ενώ υπήρξε πάντα μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού με διεθνή ακτινοβολία.