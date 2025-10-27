Φωτιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στα Ανώγεια, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει άμεσα για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά αφορά σε χορτολιβαδική έκταση η οποία επεκτάθηκε γρήγορα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με τουλάχιστον 16 πυροσβέστες και με τη συνδρομή ομάδας ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να θέσουν σε έλεγχο το μέτωπο της φωτιάς. Συνεχίζονται όμως οι προσπάθειες για πλήρη κατάσβεσή της.

Η ανακριτική υπηρεσία της Πυροσβεστικής ήδη ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.