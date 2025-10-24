«Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο», είναι το μήνυμα απευθύνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε όλους τους οδηγούς που θα μετακινηθούν αυτές τις ημέρες ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι, την ίδια περίοδο, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Η υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, όπως τονίζει το υπουργείο, δεν αφορά μόνο την προσωπική ασφάλεια, αλλά και τη ζωή των συνεπιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Αναλυτικά, το μήνυμα του υπουργείου, το οποίο δημοσίευσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης:

«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό.

Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο».

Όπως αναφέρει το υπουργείο «τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση.

Χρήσης κινητού.

Υπερβολικής ταχύτητας.

Μη χρήσης κράνους.

Μη χρήσης ζώνης.

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας».

Σημειώνεται ότι από σήμερα στα διόδια θα διανέμεται φυλλάδιο προς τους εκδρομείς για την οδική ασφάλεια, ενώ θα σταλεί και μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τους συνδρομητές.