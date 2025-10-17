Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, έπειτα από συνάντηση του προέδρου του Μάριου Παπαδόπουλου και εκπροσώπων του κλάδου με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη ανακοίνωσε την κατάργηση για το 2026 των τελών εισόδου-εξόδου για τα συνεργεία αυτοκινήτων στον δήμο.

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη υπογραμμίζοντας την «αγαστή συνεργασία που υπάρχει με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης σχετικά με την επίλυση ζητημάτων που ταλαιπωρούν το μικρομεσαίο επιχειρείν». Αντίστοιχη απόφαση για κατάργηση των δημοτικών τελών εισόδου – εξόδου είχε προηγηθεί και για τον κλάδο των βενζινοπωλών.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και το θέμα που απασχολεί τον κλάδο των επαγγελματιών – τεχνικών και αφορά στην ανάγκη ύπαρξης θέσεων πάρκινγκ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης, έως ότου ολοκληρώσουν τις εργασίες που έχουν αναλάβει. Στο πλαίσιο αυτό ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναμένει, το επόμενο διάστημα, εμπεριστατωμένη πρόταση σχετικά με το πόσες θέσεις χρειάζονται προκειμένου ο δήμος να αποφασίσει σχετικά.