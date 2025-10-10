Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα αυτοκίνητο έπειτα από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στην περιοχή της Ηλιούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:15, στη συμβολή των οδών Νικομηδείας και Μακρυγιάννη, όταν -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- ξέσπασε φωτιά στο όχημα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει ή σταθμευμένο τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή, σύμφωνα με το thestival.