Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αβραάμ, Αβραμία

Λωτ, Λοτ

Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Ευλάμπιος, Λάμπης, Ευλάμπης

Ευλαμπία, Ευλαμπή, Λαμπή, Λαμπία, Λάμπω

Δίκαιοι Αβραάμ και Λωτ

Οι Δίκαιοι Αβραάμ και Λωτ είναι εμβληματικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αβραάμ υπήρξε πρότυπο πίστης και υπακοής στον Θεό, αφού εγκατέλειψε την πατρίδα του ύστερα από εντολή Του για να μεταβεί στη γη της Επαγγελίας. Πάντα φιλάνθρωπος και ειρηνοποιός, μεσολάβησε στον Θεό, ζητώντας να σωθούν τα Σόδομα και τα Γόμορρα αν εύρισκε δέκα δίκαιους, φανερώνοντας το ήθος του δικαίου. Ο ανιψιός του, Λωτ, τον ακολούθησε σε όλες του σχεδόν τις μετακινήσεις, υπήρξε άνδρας φιλοξενίας και δικαιοσύνης, αλλά και θύμα της ανηθικότητας των Σοδόμων. Ο Θεός έσωσε τον Λωτ και την οικογένειά του από την καταστροφή των πόλεων χάριν της αρετής του, ενώ ο Αβραάμ συμμετέχει ενεργά στη διάσωσή του, όταν αιχμαλωτίστηκε στους πολέμους των βασιλέων. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους μαζί στις 9 Οκτωβρίου, βλέποντας σε αυτούς τα πρότυπα της πίστης, της φιλοξενίας και της δικαιοσύνης.