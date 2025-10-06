Η κακοκαιρία άρχισε να επηρεάζει και την Αττική με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ σήμερα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη νοτιοδυτική και τη βορειοανατολική χώρα. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι νωρίς το βράδυ και από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα βόρεια τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου, πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα βόρεια από βόρειες και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 με 7 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 βαθμούς και τοπικά στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους.